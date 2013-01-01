الزام 10 گروه اقتصادی برای نصب سامانه صندوق فروش از سال 92

علی عسکری در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته برای نصب صندوق فروش توسط برخی بخشها مانند فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره، فروشندگان لوازم خانگی و داروخانه ها، گفت: این برنامه از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه از ابتدای سال آینده گروه هایی موظف هستند که طبق قانون صندوق فروش داشته باشند، اظهار داشت: در این زمینه 10 اولویت تعیین شده و به آنها نیز اعلام شده که از سال آینده باید از سامانه صندوق فروش استفاده کنند.

عسکری با اشاره به اینکه برای این موضوع کار مطابق ماده 121 قانون برنامه جلو می رود، ادامه داد: همچنین طبق اولویت هایی که سازمان مالیاتی درباره آنها به تشخیص می رسد، موارد را آگهی می کند و به اطلاع واحدها و متولیان ذیربط می رساند.

وی عمده ترین گروه ها را شامل صرافی ها، طلا فروشان، لوزام خانگی، داروخانه ها و گروه های دیگر اعلام کرد و بیان داشت: این گروه ها باید نسبت به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم ‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش؛ اقدام نمایند.

به گزارش مهر، از ابتدای سال آینده 10 گروه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و نقره، فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات رنگی (فولاد، مس، روی، برنج، سرب و آلومینیوم)، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری، فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها، فروشندگان لوازم خانگی، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانه‌ها، چلوکبابی‌ها، رستوران‌ها، تهیه‌ کنندگان غذاهای آماده، اغذیه فروشی ها، کبابی‌ها، تالارهای پذیرایی، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی، هتل‌ها، متل‌‌ها، مهمانپذیرها، مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها؛ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند.

این اقدام مطابق ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه است که طی آن، آمده است: به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه؛ صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه‌ های صندوق فروش کند.