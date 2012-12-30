به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام حسینی مطلق شامگاه شنبه همزمان با یوم الله 9 دی ماه در همایش"بصیرت و میثاق با ولایت" که در سالن همایش های شهیدان نژاد برگزار شده بود گوشه هایی از وقایع 9 دی ماه را که در صحنه شاهد بود توصیف کرد.

وی بیان کرد: ریشه 9 دی ماه از عاشورا منبعث بود، در قیام سال 61 قمری لشگر امام حسین(ع) اکثراً به شهادت رسیده بودند و کمتر مجروح و زخمی وجود داشت؛ همگی شهید شده بودند و خونی که آن روز ریخته شد اسلام را در 9 دی سال 88 زنده کرد.

سردار حسینی مطلق گفت: هر چند روایت بخشی از بی حرمتی ها در عاشورای سال 88 قلب ها را به درد می آورد اما بخش دیگر آن که به حماسه 9 دی ماه اختصاص داشت احساس عزت را در وجودمان شعله ور می سازد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) البرز ادامه داد: شب قبل از واقعه ما در قرارگاه ثارالله در جلسه شورای تامین استان تهران حضور داشتیم و البته اخبار را پیگیری می کردیم؛ شنیده می شد یکی از مراجع فوت کرده و به همین بهانه عده ای دور هم جمع شده بودند؛ دراین بین گروهی شرور و دشمن انقلاب نیز فراخوانده شده بودند.

وی افزود: این تعداد به 10 هزار نفر می رسیدند؛ اما آنچه خاطر را آسوده می کرد آن بود که فردا روز عاشورا است و بی حرمتی جایی نخواهد داشت؛ از این رو کسی باورش نمی شد که در روزمتعلق به امام حسین(ع) اتفاقی روی دهد؛ غافل از اینکه افرادی پست به عزاداران در تکایا و حتی در نماز جمعه حمله کردند و دراین بین چندی از نیروهای انتظامی و بسیجیان به شهادت رسیدند.

سردار بهرام حسینی مطلق بیان کرد: وقتی خبر این هتک حرمت به هیأت ها رسید مردم به خیابانها ریختند و به مقابله با فتنه گران پرداختند؛ از سوی دیگر بسیج و سپاه نیز با آمادگی به کمک مردم شتافتند و در کمتر از نیم ساعت همه چیز برچیده شد.

سردار گفت: اما این واقعه مردم را آرام نکرد؛ ظهر فردای آن روز عده ای خبر دادند که قصد دارند مقابل دادگستری تجمع کرده و خواستار برخورد قاطع با سران فتنه شوند؛ قرار برآن شد که فردای آن روز چهارشنبه 9 دی ماه این تجمع شکل گیرد؛ و اینگونه بود که جرقه حماسه ماندگار 9 دی ماه از همین جا زده شد. آرام آرام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امکانات را فراهم ساختند و مسئولان هم به این جمعیت پیوند خوردند.

حسینی مطلق گفت: به یکباره همین جمعیت در استانها هم با راهپیمایی شکلی سراسری به خود گرفت و در فاصله یک روز مردم خود را برای بی نظیرترین راهپیمایی تاریخی آماده کردند.

وی افزود: این راهپیمایی مرحمی بر دل های داغ دیدگان و رهبری شد و غم و غصه ای را که فتنه گران در آن حوادث ایجاد کرده بودند به حلاوتی وصف ناپذیر مبدل ساخت.

حسینی مطلق گفت: این تجمع که 4.5 میلیون برآورد شده بود از میدان فردوسی تا انقلاب به شکلی بود که آماج مردم به هم گره خورده بودند و امکان جابجایی وجود نداشت تنها موج های مردمی بود که راهپیمایان را جابجا می کرد؛ عشق به رهبری و تنفر از فتنه گران بود که مردم را در یک نقطه کانونی گرد هم جمع کرده بود و چقدر زیبا بود، نمره مردم، رهبری و...عالی بود.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) البرز ادامه داد: خدا را از این بابت شاکریم و امروز را به جشن می نشینیم ولی در گوشه ذهنمان به خاطر خواهیم سپرد که دشمن دست بردار نیست.

مهارفتنه 9 دی 88 از عملیات کربلای 5 با شهدایی که دادیم هم ده ها برابر بزرگ تر بود و باید یادمان باشد عملیات دیگری هم در سال 92 در پیش رو داریم.

وی افزود: عناصر فتنه هنوز دست و پا می زنند تا جریان دیگری برپا کنند و به روشی دیگر بر سر راه انقلاب و نظام سنگ اندازی کنند.

حسینی مطلق درپایان تاکید کرد: باید بدانیم 9 دی ماه آغاز راه است تا با بصیرت دشمن و ترفندهای آن را رصد کنیم و رمز پیروزی در دفاع مقدس و 8 ماه فتنه را به فراموشی نسپاریم و در مرحله بعد با آمادگی چندین برابری در صحنه حاضر شده و به یاری نظام و رهبری بشتابیم.