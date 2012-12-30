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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۲۴

حجت الاسلام تقوی نیا:

گرایش به مسائل مادی اساس لغزش‌‎ها و ایجاد فتنه است

گرایش به مسائل مادی اساس لغزش‌‎ها و ایجاد فتنه است

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: دوری از معنویات و گرایش به مسائل دنیا اساس لغزش ها و ایجاد فتنه و درگیری حق علیه باطل است.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا شامگاه شنبه در همایش هیئات مذهبی شهرستان سمنان با موضوع "بصیرت و ولایت" در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان با بیان اینکه گرایش به مسائل مادی و دوری از معنویت اساس ایجاد فتنه و درگیری حق علیه باطل است، افزود: عقل، پیامبر درون انسان است و اگر کلامی می گوید  باید به عواقب آن فکر و ثواب و گناه آن در نظر گرفته شود.

تقوی نیا اضافه کرد: انسان عاقل کاری نمی کند که به خودش، دینش، فرهنگش، انقلاب و شهیدان همرزمش آسیب برساند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با بیان اینکه ملت ایران با بصیرت و انسجام حماسه نهم دی را خلق کردند گفت:  فتنه گران  باید بدانند که مولفه اصلی کشور ما خدا، پیامبر، امامت ولایت است.

تقوی نیا افزود: چنانچه مجدداً فرد یا گروهی دست به حرکاتی نظیر حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری  بزنند  باز با  همین مردم هوشیار و بصیر مواجهه خواهند شد.

وی در خاتمه خطاب به  گروه انحرافی و بعضی از فتنه گران سال 88 هشدار داد: از گذشته نه چندان دور درس عبرت بگیرند و بیشتر از این خود را رسوا و گناه کار نکنند.

کد مطلب 1778977

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