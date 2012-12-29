فتنه جدید پیش از انتخابات ریاست جمهوری کلید خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی امروز شنبه به مناسبت گرامی داشت حماسه 9 دی در جمع فرماندهان و پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع) به تشریح فتنه دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و اظهار کرد: آن چیزی که دشمنان می خواهند اتفاق بیافتد، این است که دوباره یک چهره از درون نظام با سابقه انقلابی در مقابل نظام بایستد و مردم دچار تردید و شک شوند.
وی با بیان اینکه انقلابی کسی نیست که بنشیند و دیگران برای او برنامه ریزی کنند، افزود: با این عقبه مبارزاتی و با این تجارب عبور از گردنه های صعب العبور باید یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.
تویسرکانی با اشاره به حوادث فتنه 88 و حماسه 9 دی اظهار کرد: حماسه 9 دی که از سوی ملت ایران شکل گرفت، نقشه شوم سی ساله دشمن را نابود کرد و به همگان نشان داد که جاءالحق و ذهق الباطل.
وی با بیان اینکه نقش مقام معظم رهبری در فتنه 88 بی نظیر بود افزود: در آن زمان تمام جبهه کفر پشت سر سران فتنه قرار گرفته بودند، تا به خیال خود این انقلاب اسلامی را از درون نابود کنند و حال آنکه جاء الحق و ذهق الباطل.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص عدم ورود زودهنگام افراد به مقوله انتخابات ریاست جمهوری گفت: این هشدار، از حرکت افرادی که قصد ورود زودهنگام به مقوله انتخابات را داشتند، جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برای انقلاب و نظام بسیار مهم است، اظهار کرد: نباید در این انتخابات گرفتار شخصیت ها، عناوین و سوابق افراد بشویم، باید تنها معیارمان فرمایشات مقام معظم رهبری باشد تا بتوانیم به درستی رییس جمهور آینده را انتخاب نمائیم.
وی افزود: اگر گرفتار شخصیت ها بشویم دچار شک و تردید می شویم و زمین گیر خواهیم شد.
تویسرکانی به تشریح فعالیت جبهه اصلاح طلبان پرداخت و گفت: جبهه اصلاح طلبان به شدت به دنبال آمدند به میدان هستند و واقعا می خواهند بیایند، جریان انحرافی هم همینطور، البته افراد دیگری هم که به ظاهر تابلوی اصلاح طلبان و جریان انحرافی را ندارد درصدد حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری هستند.
وی افزود: در چنین شرایطی باید هوشیار، بصیر و آگاه بود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، رییس جمهور آینده را انتخاب کرد.
حماسه 9 دی عنایت بزرگ الهی است که باید گرامی داشته شود
فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) گفت: حماسه 9 دی از معجزات و عنایات بزرگ الهی نسبت به ملت ایران است و باید گرامی داشته شود.
سردار مهدی مهدوی نژاد در حاشیه تجمع بزرگ میثاق امت با ولایت،اظهار داشت: بروز فتنه در سال 88 عده ای از دشمنان انقلاب اسلامی را دور هم جمع کرد تا به نقشه های پلید خود جامه عمل بپوشانند.
وی افزود: نهایت خباثت آنان در ظهر عاشورا بود که آن صحنه های دردناک بی حرمتی به مقدسات نهضت سرخ عاشورا و ولایت فقیه را بوجود آوردند.
وی تاکید کرد: اما مردم بیدار و ولایتمدار ما در مدت کوتاهی به خباثت و دنائت و پستی آنان توجه نموده و روز 9 دی با حضور یکپارچه خود در اعلام انزجار از فتنه، خط بطلانی بر فتنه و فتنه گران کشیدند.
مهدوی نژاد افزود: جای تاسف است که هنوز پس از گذشت چندین سال از آن جریان هنوز هم عده ای به خاطر اینکه بصیرت ندارند و قدرت تشخیص شان کم است به فتنه اعتقادی ندارند.
وی تاکید کرد: علیرغم برخی مشکلات و کمبودهای ظاهری موجود، همین پایگاههای بسیج قریب سه دهه است که در مقابل تمامی دنیا ایستاده اند و با تفکر غنی بسیجی و حضور در صحنه از اسلام و ارزشهای اسلامی و انقلابی در مقابل استکبار و فتنه گران دفاع می کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید برای رویارویی با فتنه جدیدی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری کلید خواهد خورد آماده باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی امروز شنبه به مناسبت گرامی داشت حماسه 9 دی در جمع فرماندهان و پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع) به تشریح فتنه دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و اظهار کرد: آن چیزی که دشمنان می خواهند اتفاق بیافتد، این است که دوباره یک چهره از درون نظام با سابقه انقلابی در مقابل نظام بایستد و مردم دچار تردید و شک شوند.
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