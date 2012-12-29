فتنه جدید پیش از انتخابات ریاست جمهوری کلید خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی امروز شنبه به مناسبت گرامی داشت حماسه 9 دی در جمع فرماندهان و پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع) به تشریح فتنه دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و اظهار کرد: آن چیزی که دشمنان می خواهند اتفاق بیافتد، این است که دوباره یک چهره از درون نظام با سابقه انقلابی در مقابل نظام بایستد و مردم دچار تردید و شک شوند.



وی با بیان اینکه انقلابی کسی نیست که بنشیند و دیگران برای او برنامه ریزی کنند، افزود: با این عقبه مبارزاتی و با این تجارب عبور از گردنه های صعب العبور باید یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.



تویسرکانی با اشاره به حوادث فتنه 88 و حماسه 9 دی اظهار کرد: حماسه 9 دی که از سوی ملت ایران شکل گرفت، نقشه شوم سی ساله دشمن را نابود کرد و به همگان نشان داد که جاءالحق و ذهق الباطل.



وی با بیان اینکه نقش مقام معظم رهبری در فتنه 88 بی نظیر بود افزود: در آن زمان تمام جبهه کفر پشت سر سران فتنه قرار گرفته بودند، تا به خیال خود این انقلاب اسلامی را از درون نابود کنند و حال آنکه جاء الحق و ذهق الباطل.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص عدم ورود زودهنگام افراد به مقوله انتخابات ریاست جمهوری گفت: این هشدار، از حرکت افرادی که قصد ورود زودهنگام به مقوله انتخابات را داشتند، جلوگیری کرد.



وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برای انقلاب و نظام بسیار مهم است، اظهار کرد: نباید در این انتخابات گرفتار شخصیت ها، عناوین و سوابق افراد بشویم، باید تنها معیارمان فرمایشات مقام معظم رهبری باشد تا بتوانیم به درستی رییس جمهور آینده را انتخاب نمائیم.



وی افزود: اگر گرفتار شخصیت ها بشویم دچار شک و تردید می شویم و زمین گیر خواهیم شد.



تویسرکانی به تشریح فعالیت جبهه اصلاح طلبان پرداخت و گفت: جبهه اصلاح طلبان به شدت به دنبال آمدند به میدان هستند و واقعا می خواهند بیایند، جریان انحرافی هم همینطور، البته افراد دیگری هم که به ظاهر تابلوی اصلاح طلبان و جریان انحرافی را ندارد درصدد حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری هستند.



وی افزود: در چنین شرایطی باید هوشیار، بصیر و آگاه بود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، رییس جمهور آینده را انتخاب کرد.



حماسه 9 دی عنایت بزرگ الهی است که باید گرامی داشته شود



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) گفت: حماسه 9 دی از معجزات و عنایات بزرگ الهی نسبت به ملت ایران است و باید گرامی داشته شود.



سردار مهدی مهدوی نژاد در حاشیه تجمع بزرگ میثاق امت با ولایت،اظهار داشت: بروز فتنه در سال 88 عده ای از دشمنان انقلاب اسلامی را دور هم جمع کرد تا به نقشه های پلید خود جامه عمل بپوشانند.



وی افزود: نهایت خباثت آنان در ظهر عاشورا بود که آن صحنه های دردناک بی حرمتی به مقدسات نهضت سرخ عاشورا و ولایت فقیه را بوجود آوردند.



وی تاکید کرد: اما مردم بیدار و ولایتمدار ما در مدت کوتاهی به خباثت و دنائت و پستی آنان توجه نموده و روز 9 دی با حضور یکپارچه خود در اعلام انزجار از فتنه، خط بطلانی بر فتنه و فتنه گران کشیدند.



مهدوی نژاد افزود: جای تاسف است که هنوز پس از گذشت چندین سال از آن جریان هنوز هم عده ای به خاطر اینکه بصیرت ندارند و قدرت تشخیص شان کم است به فتنه اعتقادی ندارند.



وی تاکید کرد: علیرغم برخی مشکلات و کمبودهای ظاهری موجود، همین پایگاههای بسیج قریب سه دهه است که در مقابل تمامی دنیا ایستاده اند و با تفکر غنی بسیجی و حضور در صحنه از اسلام و ارزشهای اسلامی و انقلابی در مقابل استکبار و فتنه گران دفاع می کنند.