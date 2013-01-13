امیر حسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عزل و نصب ها در چند ماه باقی مانده از دولت نمی تواند تغییر و تحول مثبتی در دستگاه اجرایی کشور ایجاد کند، گفت: به طور کل جابه جایی وزیران در آخرین ماه های باقی مانده از دولت به دلیل فرصت کم آشنایی با اختیارات و وظایف و شرایط تحول چشمگیری نمی تواند ایجاد کند.

وی افزود: عملا این تغییر و تحولات در شرایط کنونی کار دقیقی نیست، حالا چقدر موضوع مهم بوده است که منجر به چنین تغییر و تحولی دردولت شده، این را باید خود دولت پاسخگو باشد.

این نماینده ادامه داد: نه تنها در برکناری وزیران بلکه در برکناری استانداران نیز می بینم که به این شکل عمل می شود. اگر فسادی درباره عملکرد آن مدیر دیده می شود، یک دقیقه حضور آن هم قابل تحمل نیست اما اگر این برکناری ها ناظر بر کار مدیر باشد، این تغییر و تحولات کمکی به حل مشکلات آن حوزه نمی کند.

قاضی زاده در پایان با بیان این مطلب که مدیریت در هر حوزه ای باید ثبات داشته باشد، اظهار داشت: هر کسی در هر سمتی که منصوب می شود، حداقل باید چند سالی وقت داشته باشد که بتواند برنامه ریزی هایی که انجام داده را عملی کند و از آن کاری که می خواهد انجام دهد، نتیجه بگیرد.

