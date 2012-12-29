پایان عملیات برق رسانی به شهر پرند تا سه ماه نخست سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی بربند در جریان بازدید خبرنگاران از وضعیت برق رسانی به پروژه های ساختمانی در حال احداث در مسکن مهر پرند اظهار کرد:‌ بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده در شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران، این شرکت مطابق برنامه زمانبندی با توجه به میزان پیشرفت عملیات عمرانی عملیات برق رسانی را آغاز می کند.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه برق رسانی در پروژه مسکن مهر پرند همواره یک گام جلوتر از عملیات ساختمانی بوده تاکنون سابقه نداشته که هیچ واحدی بدون واگذاری انشعاب افتتاح شود و در آینده نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.



وی برق رسانی به مسکن مهر پرند را بزرگترین طرح شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران ذکر کرد و ضمن اشاره به سرعت بالای روند برق‌رسانی به مسکن مهر پرند گفت: این کار عظیم در کوتاهترین زمان ممکن محقق شده و حتی پروژه هایی که تا 30 درصد پیشرفت داشته اند، عملیات برق رسانی شان انجام شده و به طور کلی هرجا که معبر باز باشد، همکاران ما فعالیت خود را آغاز می‌کنند و شبکه‌های اصلی را به واحدهامی‌رسانند.



مدیرعامل شرکت توزیع برق نواحی استان تهران گفت: 96 هزار واحد مسکن مهر در پرند مصوب شده که از این تعداد 65 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال جاری آماده واگذاری و عملیات برق رسانی به این واحدها مطابق برنامه انجام شده است.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران تاکید کرد:‌ در صورتی که کارها طبق برنامه پیش رود عملیات برق رسانی به شهر پرند تا سه ماهه نخست سال 92 به پایان خواهد رسید.

اعلام ساعات توقف قطار شهری در ایستگاه نسیم شهر

شهردار نسیم شهر گفت: زمان بندی ساعات توقف قطار شهری در ایستگاه نسیم شهر از توابع شهرستان بهارستان اعلام شد.



محمد اسماعیل جانعلی زاده اظهار داشت: به منظور استفاده از امکانات قطار شهری جهت رفاه حال شهروندان از این پس، قطار شهری در سکوی توقف قطار شهری نسیم شهر، واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب گاوداری همت در ساعات: 4:24، 5:29، 5:53 و 6:44 در صبح و 17:54، 19:14 و 20:21 عصر توقف داشته و آماده جابجایی مسافرین و شهروندان محترم جهت رفت و آمد به تهران است.



وی گفت: سازه سکوی توقف قطار شهری و پل هوایی از سوی شهرداری نسیم شهر ساخته شده و با پیگیری های یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان، حجت الاسلام احمد محسن زاده امام جمعه بخش بوستان و اعضاء و ریاست شورای اسلامی و مدیران شهری نسیم شهر و همچنین عنایت مدیرکل محترم راه آهن تهران در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان همزمان با بزرگداشت حماسه 9 دی و روز بصیرت به بهره برداری رسید.

پرداخت اینترنتی قبوض تلفن از طریق سایت مخابرات بهارستان

قبوض تلفن از طریق سایت مخابرات به آدرس www.tct.ir قابل رویت و دسترسی برای تمام مشترکین است.

رئیس اداره مخابرات شهرستان بهارستان اعلام داشت: مشترکان تلفن می توانند جهت سهولت در پرداخت قبوض و جلوگیری از قطع تلفن در صورت عدم دریافت قبوض از طریق اداره پست با مراجعه به سایت شرکت مخابرات به نشانی www.tct.ir اقدام کنند.



سید جعفر آقاپور گفت: برای این کار مشترکین باید پس از رویت قبوض تلفن، بر روی منوی صدورِ پرداخت قبض کلیک کرده، صدور قبض المثنی را انتخاب و با دو بار کلیک کردن، صفحه صدور قبض المثنی را مشاهده کنند، همچنین با تایپ شماره تلفن در صورت نداشتن کد پستی با وارد کردن 10 رقم صفر و انتخاب سال و دوره صورتحساب تلفن موردنظر را رویت یا چاپ کنند.



وی گفت: مشترکان با مشاهده و پرداخت الکترونیکی نسبت به پرداخت به موقع قبوض اقدام تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری کنند.