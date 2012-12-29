جایزه القاعده برای سر سفیر آمریکا در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم گزارش داد: سازمان القاعده در جزیره العرب برای کسی که سفیر آمریکا در یمن یا هر نظامی آمریکایی در این کشور را به قتل برساند، جایزه تعیین کرد.

در نوار ویدئویی وابسته به القاعده آمده است: هر فردی که "جرالد فایرستاین" سفیر آمریکایی-یهودی در یمن را به قتل برساند 3000 گرم معادل سه کیلو طلا جایزه دریافت می کند.

در این نوار همچنین بیان شده است: برای هر فردی که نظامی آمریکایی را بُکشد جایزه ای پنج میلیارد ریال یمنی معادل 25 هزار دلار آمریکا در نظر گرفته شده است.

القاعده در این نوار همچنین از حضور نظامی آمریکا در جزیره العرب با همسویی برخی حکام منطقه انتقاد کرده است.