  1. بین الملل
۹ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۱۵

جایزه القاعده برای سر سفیر آمریکا در یمن

جایزه القاعده برای سر سفیر آمریکا در یمن

القاعده برای سر سفیر آمریکا و نظامیان آمریکایی در یمن جایزه تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم گزارش داد: سازمان القاعده در جزیره العرب برای کسی که سفیر آمریکا در یمن یا هر نظامی آمریکایی در این کشور را به قتل برساند، جایزه تعیین کرد.

در نوار ویدئویی وابسته به القاعده آمده است: هر فردی که "جرالد فایرستاین" سفیر آمریکایی-یهودی در یمن را به قتل برساند 3000 گرم معادل سه کیلو طلا جایزه دریافت می کند.

 

در این نوار همچنین بیان شده است: برای هر فردی که نظامی آمریکایی را بُکشد جایزه ای پنج میلیارد ریال یمنی معادل 25 هزار دلار آمریکا در نظر گرفته شده است.

القاعده در این نوار همچنین از حضور نظامی آمریکا در جزیره العرب با همسویی برخی حکام منطقه انتقاد کرده است.

کد مطلب 1779011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه