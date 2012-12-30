سرانه هر بیمه شده در کرمانشاه 11 هزار و 280 تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین در هفتمین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی استان کرمانشاه که شامگاه شنبه در سرسرای استانداری کرمانشاه با حضور اعضای آن تشکیل شد، اظهار داشت: یک میلیون و 54 هزار و 458 نفر فرد بیمه شده در استان کرمانشاه وجود دارد.

وی تعداد افرادی که در استان به بیماریهای ام اس، تالاسمی و هموفیلی مبتلا هستند را به ترتیب 458، 222 و 128 نفر برشمرد.

فرزین افراد محتاج به عمل دیالیز را نیز 408 نفر دانست و گفت: 230 نفر نیز در استان به عمل پیوند کلیه نیاز دارند.

وی بیان کرد: بیشترین هزینه های بیمه ای از سوی اداره کل بیمه و سلامت استان برای خدمات بستری بیماران در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره کل بیمه و سلامت استان کرمانشاه سرانه مصوب برای هر فرد بیمه شده در استان کرمانشاه را 11 هزار و 280 تومان اعلام کرد.



فرزین افزایش 116 قلم داروهای بیماران خاص و سرطانی و افزایش سقف معادل سازی داروهای شیمی درمانی و ... را از جمله تعهدات جدید این اداره کل در سال 91 عنوان کرد.

رئیس اداره کل بیمه و سلامت استان کرمانشاه گفت: در سال جاری هزینه های درمانی 16 درصد افزایش یافته است که بیشترین آنها در قسمت روستاها، ایرانیان و کارکنان بوده است. همچنین در این جلسه مدیر کل صدا و سیمای استان کرمانشاه گفت: در سال 1389 تعداد نقاط فاقد شبکه های تلویزیونی و رادیویی 377 مکان بوده است که با جذب اعتبارات استانی در سال 90، تعداد این امکان به 358 نقطه کاهش یافته است.

شریفی درباره میزان پوشش شبکه های تلویزیونی در استان کرمانشاه تصریح کرد: شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه 80، 95 درصد ، شبکه دو 93.11 درصد، شبکه سوم 94.40 درصد ، شبکه زاگرس 93.36 درصد، شبکه خبر 73.48 درصد، شبکه آموزش 64.89 درصد و شبکه قرآن 58.64 درصد بوده است.

وی تعداد نقاط فاقد پوشش شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را 315 نقطه در استان کرمانشاه دانست.

لازم به ذکر است همچنین در این جلسه مدیر کل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه در خصوص وصول مطالبات و تشکیل کمیته های استانی موضوعاتی را عنوان کرد.