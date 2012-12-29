نمایشگاه آثار عکاسان خبرگزاری مهر در قم گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 30 قطعه از عکسهای عزاداری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی توسط محسن سعیدی، حجتالله عطایی و ابوالفضل ماهرخ سه تن از عکاسان خبرگزاری مهر در قم به نمایش درآمده است.
حجتالاسلام محمود نجاریانزاده معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم که شامگاه شنبه به همراه حجتالاسلام مراد حیدری مسئول تشکلهای مردمی و حجتالاسلام جعفر اسکندری مسئول روابط عمومی این سازمان از نمایشگاه عکس محرم بازدید کرده است، هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج عزاداری سالم و بدون آسیب و انحراف ذکر کرد.
وی گفت: خوشبختانه در دو سال گذشته به ویژه امسال، آسیبهای عزاداری با اجرای برنامههای فرهنگی و توجیهی کاهش قابل توجهی داشته و اگر همین روند ادامه داشته باشد در سالهای نه چندان دور شاهد عزاداری بدون آسیب و انحراف در قم خواهیم بود.
نمایشگاه عکس محرم که به مناسبت فرارسیدن اربعین سیدالشهدا(ع) و یاران باوفای ایشان برگزار شده است، تا 17 دی ماه صبحها از 9 تا 13 و عصرها از 17 تا 21 میزبان علاقه مندان است.
این نمایشگاه در نگارخانه فرهنگ واقع در خیابان شهید فاطمی واقع شده است.
قم - خبرگزاری مهر: نمایشگاه آثار عکاسان خبرگزاری مهر در قم با موضوع محرم به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 30 قطعه از عکسهای عزاداری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی توسط محسن سعیدی، حجتالله عطایی و ابوالفضل ماهرخ سه تن از عکاسان خبرگزاری مهر در قم به نمایش درآمده است.
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