راه آهن ملایر کرمانشاه نیازمند 150 میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر شهرزادی در هفتمین جلسه شورای اداری و برنامه ریزی استان کرمانشاه که شامگاه شنبه در سرسرای استانداری کرمانشاه با حضور اعضای این شورا انجام شد، گفت: پروژه راه آهن ملایر به کرمانشاه در 5 قطعه طراحی شده و شامل 177 کیلومتر راه است.

وی طول قطعه کرمانشاه به خسروی را نیز 263 کیلومتر دانست که تاکنون 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی گفت: اعتبارات سال گذشته این پروژه 66 میلیارد تومان بوده که به طور صد درصدی جذب شد و خوشبختانه اعتبارات سال جاری راه آهن غرب نیز از 66 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان افزایش یافت.

شهرزادی تصریح کرد: برای تکمیل قطعه ملایر به کرمانشاه علاوه بر 300 میلیارد تومان اختصاص یافته 150 میلیارد تومان دیگر نیازمندیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اظهار داشت: این پروژه دارای 13 تونل و مبلغ قراردادی به میزان 7 میلیارد و 160 میلیون ریال است.