جهان اسلام برای پیشرفت راهی جز تجدید حیات علمی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس کمیسیون امور خارجی و همکاری‌های بین‌المللی الجزایر ضمن ابراز خرسندی از روند گسترش همکاری‌های برادرانه و فی‌مابین دو کشور گفت: مجلس شورای اسلامی از توسعه همه جانبه مناسبات دوستانه با الجزایر حمایت می‌‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات تاریخی الجزایر، مبارزات مردم این کشور علیه استعمار فرانسه را جزیی از افتخارات جهان اسلام دانست.

بروجردی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناوری کشورمان در عرصه‌های گوناگون در طول سال‌های اخیر گفت: جهان اسلام برای پیشرفت و توسعه همه جانبه راهی جز تجدید حیات علمی در عرصه‌های مختلف ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان این دیدار بر آمادگی کشورمان برای تبادل دانش با کشورهای اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی و تکنولوژی تاکید کرد.

حمایت الجزایراز توسعه همه جانبه مناسبات با ایران

ابراهیم بولحیه رئیس کمیسیون امور خارجی و همکاری‌های بین‌المللی الجزایر نیز در این دیدار با اشاره به پیوندها و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت و دیدگاه‌های یکسان رهبران دو کشور در بسیاری از مسائل جهانی گفت: الجزایر از توسعه همه‌جانبه مناسبات با ایران حمایت می‌کند.

وی همکاری‌های پارلمانی را جزء مهمی از روابط دو کشور خواند.

رئیس هیات پارلمانی الجزایر در ادامه با اشاره به توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشورمان در عرصه‌های مختلف علوم و فناوری گفت: پیشرفت‌های ایران افتخاری برای همه مسلمانان است.

وی در این دیدار همچنین گزارشی از روند تحولات کشورش در سال‌های اخیر ارائه داد.