استقرار موشک های پاتریوت نشانه ضعف ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، تحلیلگر سایت آمریکایی " مانیتور" با اشاره به درخواست ترکیه برای استقرار سیستم ضد موشکی پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه آن را نشانه ضعف ترکیه خواند.

این رسانه نوشت : بررسی ها نشان می دهد این موشک ها با هدف ایجاد منطقه پرواز ممنوع در خاک سوریه مستقر نشده اند و همچنین جنبه تهاجمی هم ندارند و حتی قادر نیستند از سیستم ضد موشکی ناتو در مالتای ترکیه هم دفاع کنند.

نویسنده در ادامه می گوید با توجه به بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده ایم علت استقرار موشک های پاتریوت ناتو در خاک ترکیه بیانگر ضعف نظامی ترکیه برای دفاع از سیاست خارجی این کشور است.

نویسنده در انتها نوشت : باید بطور خلاصه بگویم در سال 2011 ترکیه تصمیم به سرنگونی دولت سوریه گرفت و هرکاری که از دستش برمی آمد در این راه انجام داد از کمک نظامی و تسلیحاتی به تروریست ها و مخالفان سوری گرفته تا فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، اما تنها کاری که نتوانست بکند مداخله مستقیم نظامی بود که این نشان دهنده این است که توان نظامی ترکیه برای پیشبرد سیاست خارجی اش ضعیف است.