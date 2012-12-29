به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز عبداللهی عصر شنبه در نشست مسئولان کمیته امداد بوشهر اظهار داشت: طرحهای کمیته امداد حمایتی و موجب الگو سازی در جامعه بوده است و همواره سعی داشتهایم طرحهایی را در جامعه و در بین افراد تحت حمایت اجرا کنیم که خدمات مناسبی به این افراد ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: یکی از طرح هایی که در کشور با الگوگیری از طرح امداد اجرایی شده طرح پزشک خانواده است که امداد از سال 1375 اولین دستگاهی بود که این طرح را اجرا کرد.
معاون حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر افزود: در استان بوشهر 216 بیمار صعب العلاج و 33 بیمار خاص از خدمات حمایتی کمیته امداد استان بوشهر بهرهمند می شوند.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: مددجویان تحت حمایت در شش ماه نخست سال از خدمات درمانی مانند پزشک عمومی، تخصصی، داروخانه، بستری و آزمایشگاهی بهره مند شدند.
عبدالهی با اشاره به اینکه 16هزار و 945 مددجو در استان بیمه شدهاند، عنوان کرد: زنان سرپرست خانوار و افراد بهرهمند از طرحهای اشتغال از جمله این مددجویان هستند.
وی ادامه داد: کمیته امداد علاوه بر ارائه خدمات درمانی خدماتی برای پیشگیری از بیماری با اجرای کلاسهای آموزشی و تهیه بروشور در بین خانوادههای تحت حمایت انجام میدهد.
جمعآوری 11 میلیارد ریال صدقه در بوشهر
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر نیز از جمع آوری بیش از یک میلیارد تومان صدقه در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: طی هشت ماهه امسال 11 میلیارد و 464 میلیون و 717 هزار و 595 ریال صدقه برای کمک به محرومین و نیازمندان از صندوقهای صدقات این نهاد یادگار امام راحل جمعآوری شده است.
احمد لطفی افزود: در راستای احیا و ترویج سنتهای حسنه انفاق و نیکوکاری در بین آحاد جامعه با هدف کمک به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند این طرح به عنوان یکی از طرحهای اصلی و فعال مشارکتهای مردمی کمیته امداد محسوب میشود.
وی تصریح کرد: طرح صدقات در حقیقت ریشه عمیق در باورهای اعتقادی و دینی مردم دارد و برآیند آن میتواند با دفع هرگونه بلا و گرفتاری از مومنین صدقه دهنده، موجب رفع نیازهای در راه ماندگان، بیماران و از کارافتادگان و همه نیازمندان جامعه اسلامی شود.
لطفی یادآور شد: مبالغ جمعآوری شده طرح صدقات در سرفصلهای مختلفی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج جوانان، مسکن و... مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند هزینه میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان بوشهر گفت: از تعداد 82 هزار و 849 مشترک طرح صدقات در استان، تعداد 78 هزار و 834 صندوق مربوط به صندوق صدقات کوچک منازل و صنوف است.
وی ادامه داد: تعداد یک هزار و 506 صندوق نیز صندوقهای متوسط استقرار یافته در سطح سازمانها، ادارات و همچنین تعداد دو هزار و 509صندوق نیز صندوقهای بزرگ معابر، میادین و مکانهای عمومی است.
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