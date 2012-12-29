نمایشگاه "خروش عاشوراییان" در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که روز شنبه به همت پایگاه مقاومت بسیج شهدای ورامین در محل حسینیه شهدای گمنام این شهرستان برپا شد، وقایع مربوط به جریان فتنه سال 88 در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

در این نمایشگاه روزشمار وقایع فتنه سال 88 و 9 ماه دفاع مقدس مردم ایران اسلامی از حریم ولایت فقیه در معرض دید علاقه مندان قرار دارد.

در نمایشگاه خروش عاشوراییان ورامین سعی شده از نگاه سطحی به حماسه نهم دیماه به ویژه حرکت کفن پوشان ورامینی اجتناب و بیشتر به عمق مسایلی که در جریان حماسه 9 دی اتفاق افتاد، پرداخته شود.

مفاهیم در این نمایشگاه با استفاده از مفاهیم هنری ارائه شده و از پرداختن مستقیم به امور مربوط به فتنه 88 پرهیز شده زیرا مردم به درستی عوامل اصلی فتنه را شناخته اند و نیازی نیست به طور مستقیم عوامل فتنه در قالب عکس یا تصویر به آنها معرفی شود.

این نمایشگاه از 11 غرفه تشکیل شده که هر کدام از مفاهیم خاصی برخوردار هستند و به ترتیب مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد تا در نهایت به غرفه اصلی که سخنان مقام معظم رهبری درباره حماسه نهم دی ماه که شاخص عملکرد است، ختم می شود.

در این نمایشگاه 130 تابلو از جریان های مختلف فتنه سال 88 و حماسه نهم دی ماه درمعرض دید علاقه مندان قرار گرفته که برای سهولت دسترسی به مطالب نمایشگاه، فلش کارت هایی با موضوع تابلوهای عرضه شده در نمایشگاه به حاضران در نمایشگاه ارائه می شود.

علاوه بر این، تصاویری از خروش مردم شهرستان ورامین در نهم و دهم دی ماه و حرکت کفن پوشان به سمت تهران در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، ویژه نامه اینترنتی9 دی با بیش از سه هزار مقاله درباره جریان فتنه و حماسه 9 دی در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

این نمایشگاه به مدت 10روز از ساعت 9 صبح تا 21 در محل حسینیه شهدای گمنام ورامین پذیرای علاقه مندان است.