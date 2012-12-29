به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین جلالی بعدازظهر شنبه همزمان با فرا رسیدن حماسه 9 دی‌ماه در جمع دانشجویی در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: این وثیقه موضوعی قانع کننده نبود زیرا مهدی هاشمی جرائم بسیاری را مرتکب شده است.

وی با تاکید بر اینکه‌مهدی هاشمی 1200 مسئول کشوری را در زمان انتخابات وارد مجموعه فتنه کرد، ادامه داد: وثیقه 10 میلیارد تومانی برای خانواده هاشمی رقمی نیست اما در این زمینه قوه قضاییه باید وجدان عمومی را لحاظ کرده و بعد تصمیم گیری کند.

وی تصریح کرد: اختلاس،‌ جاسوسی و اجرای فتنه حکمش اعدام است بنابراین دلیلی برای آزادی مهدی هاشمی با وثیقه 10 میلیارد تومانی وجود ندارد.

جرم مهدی هاشمی تنها فتنه گری نبوده است

وی یادآور شد: جرم مهدی هاشمی تنها فتنه گری نبوده زیرا این فرد پرونده‌های سنگین اقتصادی و اختلاس را نیز در کارنامه خود دارد بنابراین نباید تبرئه شود.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت: عملیاتی کردن فتنه توسط مهدی هاشمی کاملا روشن است زیرا او شب 22 خرداد با قیمت‌گذاری آتش‌ زدن و اغتشاش خیابان‌ها سبب آشوب در تهران شد و تمامی افراد اغتشاش گر نیز در اعترافات خود از مهدی هاشمی نام برده اند.

وی با اشاره به فرار مهدی هاشمی به خارج از کشور افزود: مهدی هاشمی پس از فرار خود به خارج از کشور دراتاق فکری که متشکل از سروش، بازرگان، کدیور و گنجی بود، رسوبات این اتاق را از طریق دبی به داخل منتقل می‌کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به محاکمه سران فتنه، عنوان کرد: استفاده از ابزارهای نظامی، بروز خشونت و برخورد قاطع سبب اسطوره‌سازی این جریان می شد و بعد شاهد برگزاری بزرگداشت هایی برای شهدای فتنه بودیم.

برخوردهای چکشی

وی ادامه داد: برخوردهایی که اکنون با سران فتنه صورت می گیرد از برخوردهای چکشی به مراتب بهتر است زیرا این امر سبب سبب افشای ماهیت واقعی فتنه‌گران می شود.

جلالی با بیان اینکه بی تردید نقش رهبری در پیروزی نظام اسلامی در برابر سران فتنه بسیار پررنگ بوده، گفت: فتنه ترور و آتش سوزی 7 تیر 60 و جنگ هشت ساله بخشی از فتنه های دشمنان است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ادامه داد: جنگ تحمیلی در شرایطی رخ داد که این کشور با تحریم تجهیزات نظامی و دفاعی مواجه بود.

وی جنگ نرم را نیز یکی دیگر از فتنه ها و توطئه های دشمن دانست و افزود: سال 68 را می توان سال بروز جنگ نرم دانست زیرا دشمنان نظام که دریافتند ایران شکست‌ناپذیر است با توطئه‌چینی در مسیر جنگ نرم گام برداشتند.

جلالی افزود: در سال 68 با شکل گیری دوران سازندگی و توجه به نگاه اقتصادی شاهد کمرنگ شدن ارزش‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس بودیم و این بخش از جنگ نرم محسوب می شد.

سران فتنه دین را موجب عقب ماندگی می دانستند

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری یادآور شد: بر اساس نظرات کارشناسان ایدئولوژیک در سال 68 با حضور هاشمی رفسنجانی شبهه دموکراسی آغاز شده و آنان در سال 88 مبادرت به ایجاد دموکراسی کردند.

وی سپس در خصوص مطبوعات در دوران اصلاحات عنوان کرد: مطبوعات در دوران اصلاحات مغایر با اصول نظام بود‌ و نظریات مبین آن بود که دموکراسی باید به گونه‌ای بر جامعه حاکم شود که مردم آزادانه بتوانند راهپیمایی کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به حکومت دینی گفت: حکومت دینی با محوریت دین معادلات سیاسی نظام سلطه را به هم زد و سران فتنه نیز از فرهنگ شهادت طلبی و حاکمیت دین در کشور معترض بودند و اعتقاد داشتند که دین موجب عقب ماندگی می شود.