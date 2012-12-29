تقویت فرهنگ بومی گامی برای مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ملکی عصر شنبه در جمع جوانان این شهر افزود: ضرورت توجه به مسئله تهاجم‌ فرهنگی در بین دانش‌ آموزان که خیل عظیم‌ نوجوانان و جوانان میهن اسلامی را تشکیل‌ می‌دهند بر کسی پوشیده نیست.

وی اظهارداشت: در اهمیت‌ این مسئله همین بس که رهبر عظیم الشان‌ انقلاب اسلامی بارها در گفته‌های گرانقدر خود به آن اشاره داشتند و آن را به مثابه‌ شبیخون فرهنگی خوانده‌اند.

امام جمعه رستم آباد گفت: در این راستا تلاش برای مصونیت نسل پرورش یافته‌ در دامن نظام جمهوری اسلامی که متکی بر آرمانها، ارزشها، اصول عالیه اسلام و حاکمیت ولایت فقیه است بر هر اهل قلم‌ و دانش پژوهشی فرض مسلم بوده و هست.

وی افزود: تقویت ارزش ها، باورهای دینی و مذهبی‌ در مدارس و درونی کردن ارزشهای‌ اسلامی که در زمینه هر نوع گرایش و پذیرش‌ فرهنگ غیر دینی را خنثی می‌ سازد.

ملکی تاکید کرد: تقویت بینش مذهبی و عاطفی در خانواده ‌ها برای پرورش فرزندانی مطابق با ارزش ها و آرمان های نظام مقدس اسلامی‌ بسیار مهم است.

وی گفت: دشمن امروز با استفاده از ابزار فرهنگی وارد جنگ با جوانان شده و مقابله با این جنگ نرم دشمن نیازمند حرکتی جهادی است.

امام جمعه رستم آباد با بیان اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس جوانان این مرز و بوم با همه توان حضور پیدا کردند، اظهار داشت: امروز نیز ضرورت دارد که در عرصه جنگ نرم دشمن همه وارد عمل شوند چرا که تلفات جنگ نرم بسیار بیشتر و فراگیر تر از جنگ سخت است.