نمایشگاه کتاب گلستان رنگ 9 دی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در روز چهارم نمایشگاه کتاب برخی بازدیدکنندگان و مسئولان با اشاره به خلق حماسه مردم در 9 دی 88 از این روز به عنوان یک روز سرنوشت ساز یاد کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در حاشیه این نمایشگاه با اشاره حماسه 9 دی گفت: روز بسیار بزرگ و سرنوشت سازی در تاریخ اسلام رخ داده که ملت ایران در روز 9 دی با شایستگی و قابلیت خود در دفاع از ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.



غلامرضا منتظری افزود: باتوجه به اینکه ملت ایران دشمنان را با یاس وناامیدی بدرقه کردند امیدواریم این پیروزی در همه عرصه ها ادامه داشته باشد.



وی در عین حال از تالیف کتاب حیات با عزت با الهام کلام سیره امام حسین(ع) خبر داد و سخنرانی مقام معظم رهبری در سال های گذشته را که باعزت و افتخار نامگذاری شده را از انگیزه تالیف این کتاب دانست و افزود: مطرح شدن این موضوع از سوی مقام معظم رهبری باعث شد تا به دنبال یافتن اصول و عوامل موثر در عزت جهان اسلام پیگیر شوم.

در نمایشگاه کتاب سالجاری گلستان 350 غرفه برپا شد که به گفته مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: تعداد ناشران شرکت کننده در هفتمین دوره برگزاری کتاب بزرگ گلستان در مقایسه با سال گذشته 17 درصد افزایش یافت.

غلامرضا حقیقی افزود: وی تعداد غرفه های نمایشگاه کتاب استان را در سال گذشته 240 و امسال را 260 غرفه اعلام کرد.



حقیقی با اشاره به حماسه 9 دی 88 نیز اظهار داشت: 9 دی اوج افتخارات ملت بزرگ و ولایتمدار ایران اسلامی است و به فرموده مقام معظم رهبری در تاریخ ماندگار خواهد بود.



حضور علمای برجسته استان گلستان در نمایشگاه کتاب استان نیز قابل توجه بود و آیت الله سید محمدرضا میبدی، یکی از علمای برجسته اهل تشیع استان گلستان و مدیر مدرسه علمیه رضویه گرگان، با حضور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان از هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان بازدید کرد.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان نیز در بازدید از نمایشگاه کتاب گلستان ، برگزاری نمایشگاه کتاب را اقدام ارزشمندی در جهت ترویج فرهنگ مطالعه ارزیابی کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه نوغی تبلیغ برای دعوت مردم به مطالعه است و به طور کلی تبلیغات در همه زمینه ها تاثیرگذار است.



سردار محمد حسین بابایی با بیان اینکه انسان تحت تاثیر تبلیغات قرار دارد و نمایشگاه کتاب نیز از این جهت موثر واقع می شود، افزود: هر فردی که به مطالعه علاقه داشته باشد با ورود به نمایشگاه کتاب مورد علاقه خود را پیدا می کند.



هفتمین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان از ششم تا 12 دی ماه دایر است.