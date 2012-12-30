سه بازیکن صبای قم در مصاف خانگی با ذوب آهن غایب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دومین هفته از دور برگشت بازی های دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از امروز با انجام هفت مسابقه آغاز می‌شود، صبای قم در خانه میزبان ذوب آهن اصفهان خواهد بود.



شاگردان عبدالصمد مرفاوی با روحیه‌ای بسیار خوب از پیروزی ارزشمندی که در هفته‌ اول مسابقات لیگ برتر برابر تیم‌های فوتبال پیکان تهران کسب کرده‌اند، اکنون مدعی صعود به مکان های بالای جدول لیگ برتر هستند و با انگیزه‌ای مضاعف قصد کسب هفتمین پیروزی این فصل خود را در دیدار خانگی برابر ذوب آهن اصفهان و شاگردان فرهاد کاظمی دارند.



صبای قم و عبدالصمد مرفاوی سرمربی جوان این تیم در این دیدار یک مشکل بزرگ دارند و این مشکل محرومیت دو بازیکن آنها است که یک نفر به دلیل مصدومیت و دو بازیکن دیگر نیز به سبب محرومیت نمی توانند در این دیدار بازی کنند.



صبای قم در حالی برای بازی حساس هفته دوم برگشت آماده شده است که در هفته دوم دور رفت برای مصاف با ذوب آهن اصفهان به فولاد شهر رفته بود و در جدال با ذوب آهن اصفهان به برد ارزشمند دو بر یک و سه امتیاز مسابقه دست یافت تا در آن مقطع صدرنشین لیگ برتر فوتبال شود، اما اکنون قصد دارد از رتبه یازدهم جدول به مکان های بالاتر صعود کند.



یکی از بازیکنانی که در دیدار هفته نوزدهم با ذوب آهن غایب خواهند بود، فرید کریمی هافبک مهاجم تیم صبای قم است که بازیکنی سرعتی، تکنیکی و باهوش است و در دیدار قبلی صبا در ترکیب اصلی تیمش برابر پیکان به میدان رفت و با دو گلی که به ثمر رساند یکی از ارکان موفقیت صبا بود اما به دلیل سه اخطاره بودن در این دیدار غایب خواهد بود.



از سوی دیگر صبای قم در دیدار با ذوب آهن اصفهان مجید حیدری مدافع بلند قامت خود در مرکز خط دفاعی را از دست داد، زیرا حیدری که از نیم فصل لیگ یازدهم در صبای قم بازی می‌کند بعد از اتفاقات بازی جام حذفی با ابومسلم مشهد تا اطلاع ثانوی محروم خواهد بود و نمی تواند صبا را همراهی کند.



سومین بازیکنی که قطعا در دیدار امشب صبای قم در مقابل ملوان ذوب آهن اصفهان بازی نخواهد کرد و در واقع مرفاوی قید حضور او را در ترکیب اصلی تیمش زده است، عبدالکریم اسلامی این تیم است که مصدوم است و نمی تواند در ترکیب صبا باشد.



با این حال سرمربی صبا امیدوار است در دیدار حساس هفته دوم نیم فصل دوم بازی های دور برگشت لیگ برتر مقابل ذوب آهن اصفهان از نفرات جایگزین تیمش که بازیکنانی نامدار و آماده هستند، در ترکیب اصلی استفاده کند و هفتمین پیروزی این فصل را به دست بیاورد.

