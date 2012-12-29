تابعیت از ولایت فقیه پیام 9 دی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوستعلی عصر شنبه در آیین گرامیداشت سالروز 9 دی اظهار داشت: در این روز مردم با حضور پرشکوه و حمایت خود از نظام، با ولایت فقیه تجدید میثاق کردند.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: در آن زمان دشمنان با طرح موضوع واهی تقلب در انتخابات سعی در براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشتند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 22 بهمن، 13 آبان و 15 خرداد گفت: 9 دی نیز یکی از یوم الله های انقلاب و برگ زرین دیگر در تاریخ ایران اسلامی است.

دوستعلی پیام روز 9 دی را تابعیت از ولایت فقیه دانست و گفت: بصیرت، دشمن شناسی و وقت شناسی ملت ایران باعث نابودی فتنه شد.

وی با اشاره به اینکه صهیونیست جنبش سبز را نماینده خود در این معرفی کرد، افزود: این طرح توطئه از پیش تعیین شده استکبار جهانی بود که با هوشیاری رهبری و حمایت های مردم متدین ایران اسلامی با شکست مواجه شد.

دوستعلی با اشاره به لزوم هوشیاری مردم تصریح کرد: وقتی تاریخ را مرور می کینم می بینیم که فنته در هر برهه ای از زمان وجود داشته و این ما هستیم که باید راه درست را تشخیص داده و به بیراهه نرویم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ملت ایران با حضوری پرشور در 9 دی ضمن تجید میثاق با آرمان های انقلاب، درسی فراموش نشدنی به استکبار دادند.