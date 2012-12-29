عنبرآباد قطب فوتبال جنوب کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گواشیر کرمان در هفته سوم رقابت های لیگ دسته یک والیبال بر تیم مقاومت بسیج تبریز غلبه کرد.

این دیدار که در سالن رشید فرخی کرمان برگزار شد با نتیجه 3 بر صفر به سود تیم گواشیر کرمان پایان یافت.

تیم گواشیر کرمان در این دیدار در سه گیم متوالی به ترتیب با نتایج 25-22، 27-25 و 25-22 مقابل حریف تبریزی خود پیروز شد.

'یونس حسن زاده' ناظر و 'بهروز جعفری' و 'منصور مجاهد نیا' داوران این دیدار بودند.

گواشیر کرمان با کسب سومین پیروزی این فصل خود شمار امتیازات خود را افزایش داد و اگرچه در جایگاه آخر این گروه قرار دارد اما در این بازی نتیجه امیدوار کننده ای را به دست آورد تا خود را بتدریج از انتهای جدول جدا کند.

تبریزی ها نیز با این باخت و با 10 امتیاز در رده پنجم قرار گرفتند.

سه فوتبالیست عنبرآباد در لیگ های فوتبال کشور حضور دارند

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان عنبرآباد گفت: حضور و فعالیت سه فوتبالیست این شهرستان در سطح لیگ های فوتبال کشور موجب افتخار مردم و جامعه ورزش عنبرآباد است.

قنبر سلاجقه افزود: آـرمان شهداد نژاد'دروازه بان تیم مس کرمان، 'فرشاد مراد کریمی' بازیکن تیم ملی جوانان و تیم جوانان مس کرمان و 'آرین شهداد نژاد' مدافع تیم استقلال اهواز سه بازیکن فوتبالی هستند که از شهرستان عنبرآباد رشد کرده و در سطح لیگ های کشور فعالیت دارند.

وی اظهار کرد: این بازیکنان و فوتبالیست ها الگویی برای نوجوانان و جوانان شهرستان عنبرآباد هستند.

سلاجقه، گفت: در این شهرستان استعدادهای بسیاری در رشته های مختلف ورزشی وجود دارد که در زمینه فوتبال با شناسایی استعدادها و راه اندازی مدارس فوتبال می توانیم شاهد ظهور فوتبالیست های بیشتری از شهرستان عنبرآباد در تیم های مختلف کشور باشیم.

وی ادامه داد: بی شک حضور این ورزشکاران در عرصه های مهم فوتبال علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی در بین جوانان، انگیزه آنها را برای روی آوردن به ورزش و فوتبال بیشتر خواهد کرد.

برنامه های سازمان های مردم نهاد در استان کرمان بومی سازی می شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: برنامه های اعلام شده از سوی وزارت ورزش و جوانان در راستای فعالیت سازمان های مردم نهاد با توجه به شرایط و موقعیت استان، بومی سازی و سپس اجرا می شود.

'محمد فولادی' در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد با حضور مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان افزود: تبیین محورها، توانمندسازی سمن ها، اولویت بندی فعالیت ها و ارزیابی آنها را در دستور کار سمن ها داریم.

وی ادامه داد: قصد داریم ستاد ساماندهی امور جوانان را عملیاتی کنیم و به همین دلیل شورای راهبردی سازمان های مردم نهاد را برای انجام کار بهتر و با هدف مشخص تر تشکیل داده ایم.

فولادی، اظهار کرد: اعضای شورای راهبردی سمن ها هفته ای یک روز برای بررسی طرح های سمن های مختلف نشست برگزار و همفکری می کنند تا در صورت نبود توانایی یک سمن برای ارایه طرح خود، به اعضای این سمن کمک کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، گفت: تقسیم بندی کار تخصصی همه سمن ها نیز انجام و به چند گروه در حوزه های مختلف ورزشی، گردشگری، فرهنگی و هنری، اجتماعی، علمی و پژوهشی و سایر موارد تقسیم شده است.

تعیین اولویت فعالیت سمن ها بر مبنای برنامه پنجم توسعه است

مدیرکل مشارکت های مردمی وزارت ورزش و جوانان گفت: تعیین اولویت فعالیت سمن ها بر مبنای برنامه پنجم توسعه در حوزه جوانان است.

'محسن زارعی' در نشستی با اعضای شورای راهبردی سمن های استان کرمان در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان افزود: بررسی و پیگیری اولویت ها در اجرای طرح ها به صورت آمایش سرزمینی برای تمامی استان های کشور در نظر گرفته می شود که مبنای آن برنامه پنجم است.

وی ادامه داد: همچنین گروهی را برای پیگیری تدوین استانداردهای طرح ها برای اجرای تمامی طرح های فرهنگی و اجتماعی تشکیل داده ایم که بر همین اساس سامانه ای در حال بارگذاری است که سمن ها از طریق این سامانه طرح های خود را ارایه می دهند.

زارعی، بیان کرد: اولویت طرح ها در استان ها نیز بر اساس سند توسعه استان مطرح می شود.



لزوم ترویج تلاش و سازندگی در سازمانهای مردم نهاد

مدیرکل مشارکت های مردمی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: باید تمامی سمن ها در زمینه ایجاد نگاه مثبت به سازمان های مردم نهاد تلاش کنند تا حمایت دستگاه ها و نهادهای دولتی را نیز در کنار خود داشته باشند.

وی افزود: تاکنون هدف گذاری اجرای طرح ها و همچنین تاثیرگذاری آنها در جامعه و بر روی اعتماد مردم مشخص نبوده و ارزیابی نشده است که در حال برنامه ریزی برای این کار هستیم.

زارعی گفت: شبکه های اجتماعی را در حوزه های تخصصی برای هم افزایی و استفاده از تجربیات یکدیگر راه اندازی کرده ایم و سمن هایی با فعالیت های تخصصی می توانند در اجرای طرح ها و انجام فعالیت ها به سایر سمن ها کمک کنند.

وی اظهار کرد: شش دوره توانمندسازی تخصصی برای سمن ها در حوزه های مختلف برگزار شده است تا با در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز برای سمن ها، آنها را در اجرای برنامه های مورد نظر خود توانمند کنیم.

مدیرکل مشارکت های مردمی وزارت ورزش و جوانان از برگزاری جشنواره ملی اتفاق در 25 بهمن امسال خبر داد و گفت: همه سمن ها برای شرکت در این جشنواره نام نویسی کنند تا توان آنها رتبه بندی می شود و در اختیار ادارات دولتی و ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سه شاخص ارزیابی برای سمن ها در نظر گرفته شده است، افزود: ساختار و تشکیلات سمن ها، کمیت و کیفیت فعالیت سمن ها در رتبه بندی آنها لحاظ می شود.

