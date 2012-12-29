نمایشگاه عکس آیت الله العظمی ملک حسینی دریاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامگاه شنبه با حضور دکتر شاه آبادی معاون هنری وزیر کشور، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی فرزند آن مرحوم و جمعی از مسئولین و هنرمندان استانی افتتاح شد.

در این نمایشگاه بیش از 90 اثر از عکاسان مطرح استان و کشور از جمله حسن غفاری، محمد مختاری، شریف اسلامی، اسحاق آقایی و.. از دوره های مختلف زندگی آیت الله ملک حسینی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

همچنین در این نمایشگاه برخی از عکسهای مراسم باشکوه تشییع پیکر پاک آن عالم مجاهد نیز بر روی دیوار رفته است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه باران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد دایر و بازدید برای عموم آزاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و عضو مجلس خبرگان رهبری سحرگاه جمعه12 آبان ماه سالجاری در سن 88 سالگی چشم از جهان فرو بست.