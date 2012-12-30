تخریب زیستگاه های حیات وحش منجر به انقراض گونه ها در قم می شود

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تخریب زیستگاه های حیات وحش منجر به انقراض گونه ها می شود و در واقع علت اصلی انقراض گونه ها مربوط به زمانی می شود که زیستگاهی وجود نداشته باشد.

حفاظت مستمر در قم برای جلوگیری از تخریب زیستگاه ها



وی با اشاره به اینکه چنانچه گونه ای منقرض شود علت اصلی را در تخریب زیستگاه ها باید جستجو کرد افزود: سازمان محیط زیست در قم برای جلوگیری از این امر به حفاظت مستمر و مناسب توسط یگان حفاظت و محیط بانان می پردازد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: با این اقدام علاوه بر اینکه از تخریب زیستگاه ها جلوگیری می شود، از حیات وحش نیز محافظت می شود.



لزوم ارائه طرح آمایش سرزمین



وی با اشاره به لزوم جانمایی مناسب برای واحدهای صنعتی در راستای جلوگیری از تخریب زیستگاه ها افزود: برای تحقق این امر بحث آمایش سرزمین اهمیت بسیاری دارد زیرا در آمایش سرزمین کاربری ها سازگار با شرایط هستند و این امر موجب می شود که زیست بوم ها تخریب نشوند.



وی با اشاره به اینکه تخریب و آلودگی محیط زیست محصول مدیریت غیر اصولی است افزود: چنانچه مدیریت اصولی و استفاده به صورت منطقی شود مانع از تخریب می شود.



رکنی بیان کرد: آمایش سرزمین نشان می دهد که چه کاربری در آن محیط منطقی است زیرا چنانچه از یک زمین بیش از حد ظرفیت استفاده شود تخریب می شود زیرا تخریب محصول استفاده غیر منطقی و مدیریت غیر اصولی است.

