استاندارد کلید رشد و توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یوسفی عصر روز شنبه در جمع صنعتگران، این مهم را عامل موثر و تعیین‌ کننده‌ در بازاریابی و صادرات دانست و افزود: استاندارد نمودار حسن عملکرد، خوش‌ نامی و شهرت بجای‌ تولید کننده در داخل و خارج است.

‌ وی اظهارداشت: در جهان صنعتی و پیشرو از قبیل کشور ژاپن ترقی تکنولوژی و توان بالای فنی خود را در امر تولید و عرضه سطح بالای کیفی محصولات، مدیون‌ رعایت دو اصل عمده استاندارد، کنترل‌ کیفی، رعایت و کاربرد بسیار جدی و دقیق این دو پدیده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: کاربرد علامت استاندارد نشانگر تعهد تولید کننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی است.

یوسفی یادآورشد: تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهایی که اجرای‌ استاندارد آنها به موجب قانون اجباری مورد اعلام موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی‌ ذیربط، تولید و عرضه کنند.