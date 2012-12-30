تحقق نیافتن وعده ها برای پتروشیمی ایلام/ اعتبار مهر ماندگار نرسید

جواد کمری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز اول پتروشیمی ایلام تا پایان سال به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: با اخذ خوراک پتروشیمی از خط باختر از طریق خط لوله به طول 132 کیلومتر این پروژه تا اواخر سال جاری به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی استان ایلام از تولید یک میلیون تن تولیدات پتروشیمی ایلام خبر داد و افزود: روزانه بیش از 300 کامیون محصولات پتروشیمی را به خارج از استان انتقال خواهند داد.

حمل و نقل استان جوابگوی آینده پتروشیمی ایلام نیست

وی امکانات جاده ای و حمل و نقل استان ایلام را جوابگوی ظرفیت بالای حمل و نقل محصولات پتروشیمی استان ندانست و بیان داشت: با این میزان تردد و ترانزیت به جاده های چند بانده و قطار نیاز است.

کمری با بیان اینکه تاکنون یک ریال از اعتبارات مصوب دولت را دریافت نکرده ایم، تصریح کرد: چه اعتبار برسد و چه نرسد از طریق بخش خصوصی این پروژه را به سرانجام خواهیم رساند ولی فاز دوم به اعتبار ویژه نیاز دارد.

عدم حمایت از پتروشیمی ایلام

وی از عدم حمایت بانکها، تحقق نیافتن وعده های دولت و نبود نقدینگی در استان به شدت انتقاد کرد و افزود: با بالابردن سطح توقعات و انتظار مردم از طرف دولتمردان مواجه شده ایم ولی کوچکترین حمایتی از پتروشیمی صورت نگرفته است.

جواد کمری پتروشیمی ایلام را یکی از فعالترین پروژه های سطح کشور عنوان کرد و بیان داشت: روند پیشرفت پتروشیمی ایلام موازی با پارس جنوبی حرکت می کند و این نشانه تلاش و همت بی وقفه افراد بومی همین استان است که کارنکرده پایتخت نشینان را به سرمنزل مقصود رساندند.

وی با اشاره به این که یک هزار و 300 تریلر باری سبک و سنگین با میانگین بار محموله ای 240 تن محموله های لازم را وارد سایت پتروشیمی کرده اند، تصریح کرد: عدم رعایت تقدم و تاخر در زیر پروژه های این مجتمع وجود داشت که ما را در برنامه های زمانبندی به تاخیر انداخت که با برنامه ریزی مناسب این پروژه ها به بیشتر از 90 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده اند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی استان ایلام مسیر خط لوله 132 کیلومتری انتقال خوراک پتروشیمی از باختر را با توجیه منطقی و اقتصادی با پیشرفت فیزیکی 75 درصد مستلزم همکاری مردم و ادارات محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی دانست و اظهار داشت: تمام حق و حقوق مردم را به صورت عرف و کارشناسی پرداخت خواهیم کرد.

سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی در پتروشیمی ایلام

وی به سرمایه گذاری بیش از 200 میلیارد تومانی بخش خصوصی در دو ماه گذشته اشاره کرد و بیان داشت: واحدهای جانبی 95 درصد پیشرفت فیزیکی و واحد پلی اتیلن 96 درصد پیشرفت داشته اند که با سرمایه گذاری بخش خصوصی این امر محقق شده است.

جواد کمری به اشتغال بیش از 90 درصدی مردم بومی استان در پتروشیمی و حتی بالای سقف چارت تشکیلاتی اشاره و تصریح کرد: براساس تعهدی که به مردم این استان داشته و دارم یک نیروی غیربومی وارد پتروشیمی نشده و باید بیشتر از این هم به این مردم خدمت کرد و اشتغال ایجاد کرد.

عدم اختصاص اعتبار پتروشیمی ایلام

وی از اختصاص 220 میلیون یورویی اعتبار از سال 87 و عدم تحقق آن به عنوان یکی از دلایل عدم پیشرفت پتروشیمی نام برد و تشریح کرد: باید تمام انگیزه های لازم و محملی برای سرمایه گذاری مطمئن مهیا شود تا فاز دوم را از 120هکتار موجود به یک هزار و 200 هکتار توسعه ببخشیم.

کمری تولید تمام محصولات پتروشیمی را براساس دانش بومی دانست و گفت: ایلام با ذخایر عظیم بیش از 2.5 درصدی جهان یکی از استانهایی است که باید به عنوان قطب اقتصادی در جهان مطرح شود.

روشن شدن فار اول پتروشیمی ایلام در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور

وی در بخش دیگری از سخنان خود تولید 460 هزار تن اتیلن، 200 هزار تن پروپیلن، 140 هزار تن بنزین پیرولیز، 34 هزارتن سوخت مایع و200 هزارتن سوخت گاز درسال به عنوان محصولات پتروشیمی استان نام برد و بیان داشت: 40 درصد از محصولات پتروشیمی برای مصرف در داخل کشور و60 درصد دیگر محصولات صادر خواهد شد.

وی بار دیگر به عدم اختصاص یک هزار و 700 میلیارد ریال و50 میلیون یورو مصوب در قالب مهر ماندگار انتقاد کرد و افزود: کمبود اعتبارات بر فاز دوم تأثیر خواهد گذاشت ونیاز به منابع مالی فوری دارد.

کمری مدیرعامل پترشیمی ایلام از درآمد سالانه 1.5 میلیارد دلاری پتروشیمی ایلام درصورت بهره برداری از پروژه خبر داد و افزود: مشعل فاز اول این پروژه رسماً در اردیبهشت توسط رئیس جمهور روشن خواهد شد.

کمری در پایان از تمام مسئولان و نمایندگان مجلس خواست نسبت به پیگیری مجدانه اعتبارت پتروشیمی اقدام کنند و فضای آرامی را برای سرمایه گذاران فراهم سازند.