راه آهن به رقابتهای آسیایی می اندیشد/ برای سه امتیاز به میدان می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی شامگاه شنبه در نشست خبری پیش از بازی با گهر در هتل زاگرس بروجرد اظهار داشت: بازی بین تیم راه آهن و گهر دورود از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه هدف تیم راه آهن راهیابی به جمع چهار تیم صدر جدول لیگ است، بیان داشت: راه آهن برای گرفتن سه امتیاز وارد زمین بازی خواهد شد و تیم گهر نیز برای بقاء تلاش می کند.

سرمربی تیم راه آهن با بیان اینکه بازی بین این دو تیم خیلی سخت و دشوار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تیم گهر نیز اولین میزبانی در لیگ برتر فوتبال را برعهده گرفته به طور قطع بازی آسانی پیش رو نخواهیم داشت.

دایی با اشاره به وضعیت بازیکنان این تیم نیز ادامه داد: در این بازی ابراهیم کریمی را در اختیار نداریم اما بقیه بازیکنان با تمرین بالایی در اختیار تیم قرار گرفته اند.

سرمربی تیم راه آهن همچنین به میزبانی دورود اشاره کرد و اظهار داشت: تیم گهر دورود و هوادارانش در بازی قبلی با استقلال با شعور بالایی برخورد و آبروداری کردند.

دایی ابراز امیدواری کرد که این بار نیز مردم خوب لرستان در بازی یکشنبه مقابل راه آهن بار دیگر مهمان نوازی خود را تمام و کمال به نمایش بگذارند.

وی همچنین در مورد وضعیت تیم راه آهن در لیگ برتر نیز گفت: تیم راه آهن لیاقت راهیابی به جمع چهار تیم برتر لیگ و ورود به رقابتهای آسیایی را دارد و باید جزء چهار تیم برتر شود.

سرمربی تیم راه آهن همچنین در رابطه با وضعیت فعلی تیم گهر دورود نیز بیان داشت: تیم گهر وضعیت دشواری دارد و باید تلاش کند برای بقا در لیگ برتر نتیجه لازم را کسب کند.