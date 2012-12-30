محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: همانگونه که پیش از بازی وعده داده بودم تیمی که بخواهد در مقابل ما کار پرس انجام بدهد، سختی های زیادی را تحمل خواهد کرد ما بازیکنان تکنیکی و سرعتی زیادی در ترکیب تیم داریم و هیچ تیمی نمی تواند به راحتی ما را پرس کند.



وی ادامه داد: ما در 10 مسابقه از 11 بازی قبل خود که برای ما با پیروزی همراه بوده است، با بیش از شش گل پیروز میدان شده ایم و این نشان می دهد که بازیکنان ما از کسب پیروزی های پرگل در لیگ برتر این فصل لذت می برند و همین لذت نیز به سکوها منتقل می شود و تماشاگران راضی به خانه های خود می روند.



حسن زاده عنوان کرد: تیم ما از آزمون سخت راه ساری با سربلندی بیرون آمد و بعد از 10 برد ارزشمند، در هفته پانزدهم این رقابت‌ها نیز به یازدهمین پیروزی خود در دیدارهای این فصل دست یافت و تیم فوتسال راه‌ساری را در خانه‌اش شکست داد.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم تاکید کرد: از تلاش خستگی ناپذیر و بازی بسیار خوب و هماهنگ تک‌تک اعضای تیم تقدیر می‌کنیم زیرا بازیکنان ما بدون کمترین چشم‌داشتی این روزها در لیگ برتر شایستگی‌های خود و فوتسال قم را نشان می‌دهند و انشاءالله این راه را تا قهرمانی لیگ برتر فوتسال ادامه می دهند.



وی با تمجید از عملکرد بازیکنان صبا در این دیدار ادامه داد: در شرایطی که صبای قم در هفته‌های اخیر از موقعیت مناسبی از نظر رده‌بندی در لیگ برتر برای قهرمانی برخوردار است همچنان این روحیه و انگیزه در تیم به قوت خود باقی است که بتوانیم روند موفقیت‌های خود را حفظ کنیم.



حسن زاده با بیان اینکه بازیکنان تیم نسبت به تیم شهرشان علاقه و اهمیت زیادی نشان می‌دهند و با آمادگی فراوان تیم را در این فصل همراهی می‌کنند عنوان کرد: درایت مدیران باشگاه و کادر فنی در تیم و بین بازیکنان صمیمیت زیادی ایجاد کرده است و امیدوارم این روند همچون فصل قبل به موفقیت صبا در کسب عنوان قهرمانی لیگ چهاردهم بینجامد.



تیم فوتسال صبای قم با کسب این پیروزی 36 امتیازی شد و با این تعداد امتیاز جایگاه خود در صدر جدول رده‌بندی چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را تثبیت کرده و در هفته شانزدهم نیز شنبه آینده در قم به مصاف تیم سوم جدول یعنی فرش آراء مشهد برود.

