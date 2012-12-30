پذیرایی صبای آسیایی از نایب قهرمان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امروز تمامی بازی های لیگ برتر فوتبال تحت تاثیر دیدار پرسپولیس تهران و فجر شهید سپاسی شیراز است، صبای قم و ذوب آهن نیز در قم بازی حساسی را برگزار می کنند و کمیته داوران نیز اسامی تیم داوری مسابقه دو تیم در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال را معرفی کرد.



تلاش صبا برای پایان ناکامی ها در بازی های خانگی



تیم فوتبال صبای قم بعد از کسب بهترین نتیجه هفته هجدهم لیگ برتر در حالی به شکست ذوب آهن اصفهان می‌اندیشد که سیدمهدی سیدعلی قضاوت این دیدار را بر عهده دارد و محمدرضا امینی کمک داور اول و ایوب غلامزاده کمک داور دوم این دیدار هستند، همچنین محمدحسین فتاحی به عنوان داور چهارم و جواد تقی پور به عنوان ناظر مسابقه در این دیدار حضور دارند.



این دیدار حساس برای دو تیم در شرایطی برگزار می‌شود که تیم فوتبال صبای قم در هفته دوم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر در اندیشه جبران چند هفته ناکامی در کسب سه امتیاز بازی های داخل خانه به مصاف تیم فوتبال جواد تقی پور خواهد رفت.



هفته دوم دور برگشت لیگ برتر فوتبال در حالی از امروز آغاز می‌شود که بازی‌های این هفته از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و در حالی که فاصله صبای رده یازدهم با مدافع عنوان قهرمانی یعنی سپاهان اصفهان تنها هفت امتیاز است، شاگردان مرفاوی امیدوارند اتفاقات این هفته نیز همچون هفته هجدهم به سود آنها رقم خورده و صبا به مکان های بالای جدول نزدیک تر شود.



تشابه عملکرد صبا در برد، باخت و تساوی / 8 امتیاز فاصله صبا و ذوب آهن در جدول



سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال برنامه بازی‌های هفته نوزدهم لیگ برتر را در حالی اعلام کرد که بر اساس آن تیم فوتبال صبای قم در این هفته از رقابت‌ها در نهمین بازی خانگی برابر تیم فوتبال جواد تقی پور یکی از انتهای جدولی‌ها برابر تماشاگران قمی به میدان می‌رود.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران از ساعت 14 امروز به میزبانی شاگردان صمد مرفاوی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار خواهد شد تا صبای قم برای تکرار موفقیت‌های چهار هفته آغازین لیگ دوازدهم مقابل حریف مدعی خود صف‌آرایی کند.



در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال هم‌اکنون صبای قم با کسب شش پیروزی، شش تساوی و شش باخت در کارنماه دارد و از این تعداد بازی تا کنون 24 امتیاز کسب کرده است و با شش پله بالاتر از تیم 16 امتیازی ذوب آهن اصفهان در مکان یازدهم جدول جای دارد.

