۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

قنبری:

مداح از هنر برای بیان حقایق استفاده می‌کند

مهدیشهر-خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهدیشهر گفت: مداح با استفاده از هنر برای بیان حقایق مربوط به زندگی ائمه(ع) استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قنبری صبح یکشنبه در کارگاه آموزش تخصصی مداحان شهرستان مهدیشهر ضمن بیان اینکه مداح از هنر برای بیان حقایق استفاده می کند افزود: محافل عزاداری حسینی همواره بستری مناسب و فراگیر برای نشر و ترویج تفکر شیعه بوده است.

وی به نقل از مقام معظم رهبری گفت: مداحی و ستایشگری خاندان پیامبراکرم(ص) واهل بیت معصومین (ع) که طبعا ذکر مصائب را همراه دارد شغل بسیار مهمی است.

قنبری اظهار داشت: صوت، شعر، آهنگ و اشارات از هنرهای مداحی است و حنجره هایی که در راه اهل بیت(ع) استفاده می شود حیف است در راه دیگری استفاده شود.

فرماندار مهدیشهر با برشمردن خصوصیات یک مداح خوب تصریح کرد: یک مداح خوب باید معتقد به اصول و قواعد اسلامی باشد، از حرف های لغو و بیهوده دوری کند، با خواندن دعاها و اذکار معروفه جهت ارتقا و تهذیب نفس و قربت الی الله مانوس باشد، در مجالس  دعا و روضه خوانی برای تهذیب خود شرکت و از دروغ به شدت دوری کند.

قنبری در پایان با ذکر نام و یاد خاطره شهدای مداح شهرستان مهدیشهر خاطر نشان کرد: ذاکرین اهل بیت(ع) با زنده نگه داشتن  یاد شهدا نام انقلاب و آرمان های امام(ره) برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند.

