به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قنبری صبح یکشنبه در کارگاه آموزش تخصصی مداحان شهرستان مهدیشهر ضمن بیان اینکه مداح از هنر برای بیان حقایق استفاده می کند افزود: محافل عزاداری حسینی همواره بستری مناسب و فراگیر برای نشر و ترویج تفکر شیعه بوده است.

وی به نقل از مقام معظم رهبری گفت: مداحی و ستایشگری خاندان پیامبراکرم(ص) واهل بیت معصومین (ع) که طبعا ذکر مصائب را همراه دارد شغل بسیار مهمی است.

قنبری اظهار داشت: صوت، شعر، آهنگ و اشارات از هنرهای مداحی است و حنجره هایی که در راه اهل بیت(ع) استفاده می شود حیف است در راه دیگری استفاده شود.

فرماندار مهدیشهر با برشمردن خصوصیات یک مداح خوب تصریح کرد: یک مداح خوب باید معتقد به اصول و قواعد اسلامی باشد، از حرف های لغو و بیهوده دوری کند، با خواندن دعاها و اذکار معروفه جهت ارتقا و تهذیب نفس و قربت الی الله مانوس باشد، در مجالس دعا و روضه خوانی برای تهذیب خود شرکت و از دروغ به شدت دوری کند.

قنبری در پایان با ذکر نام و یاد خاطره شهدای مداح شهرستان مهدیشهر خاطر نشان کرد: ذاکرین اهل بیت(ع) با زنده نگه داشتن یاد شهدا نام انقلاب و آرمان های امام(ره) برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند.