انتقاد مربی گهر از سازمان لیگ/ میزبانی را باید زودتر به دورود می دادند

نادر فریاد شیران پیش از بازی با راه آهن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جا دارد قبل از هر چیزی یادی کنم از بازی استقلال و گهر که در دورود برگزار شد و باعث شد تمام رسانه های گروهی تعریف و تمجیدهای زیادی از هواداران و مردم شهرستان دورود داشته باشند.

وی با بیان اینکه دورود میزبانی شایسته برای استقلال تهران بود، تصریح کرد: با وجود این هواداران خونگرم و تماشاگران با محبت، دورود شایستگی آن را داشت که میزبانی بازیهای لیگ را نیز کسب کند.

مربی تیم گهر دورود با تقدیر از کمک های مسئولان، مردم و رسانه ها در جریان نخستین میزبانی تیم گهر بیان داشت: اولین بار بود که می دیدم در شهری بدون هیچ گونه بی احترامی بازی فوتبال برگزار می شود که این امر نقطه عطفی برای همه استانها محسوب می شود.

فریاد شیران با بیان اینکه تاثیر میزبانی خوب تیم گهر و مردم دورود را در رسانه ها و سطح جامعه دیدیم، افزود: امیدواریم این امر بدعتی برای تمام تیم ها باشد تا این شرایط به وجود بیاید و در همه استانها شاهد یک ذره خوبی باشیم.

وی همچنین در خصوص وضعیت تیم گهر دورود نیز بیان داشت: تیم گهر مشکلات و سراشیبی های زیادی را پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده است.

مربی تیم گهر دورود از عدم اعطا حق میزبانی به این تیم توسط سازمان لیگ انتقاد کرد و گفت: من مقصر اصلی اینکه تیم گهر نتوانست از امتیاز میزبانی بهره مند شود را سازمان لیگ می دانم.

فریاد شیران با تاکید بر ضرورت حمایت فدراسیون و مسئولان ورزش از تیم های کم بضاعت، بیان داشت: باید تسهیلات لازم برای ایجاد امکانات و زیرساختها در شهرستانها فراهم شود وگرنه مسئولان سازمان لیگ اصلا اجازه ندهند که تیم های بدون امکانات بالا بیایند تا در ادامه با چنین مشکلاتی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه تیم گهر دورود در نیم فصل اول لیگ بسیاری از امتیازات خود را از دست داده است، عنوان کرد: ظرف تابستان سالجاری تاکنون این تیم چهار گروه مربی عوض کرده است.

مربی تیم گهر دورود در مورد انتقادات خود از سازمان لیگ نیز گفت: احساس می کنم که همه ما جزء یک خانواده هستیم و این انتقادات در این راستا صورت می گیرد که ما عقیده داریم که سازمان لیگ باید در رویه و رفتار خود تغییر ایجاد کند.

فریاد شیران با بیان اینکه من از سازمان لیگ انتقاد دارم که اگر قرار بود این میزبانی را بدهند چرا زودتر ندادند و یادآور شد: هدف از طرح این انتقادات تخریب نیست چرا که اگر دنبال تخریب باشیم جز اینکه فوتبال به جایی نمی رسد هیچ اثر دیگری ندارد.