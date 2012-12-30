سالن ورزشی 5 هزار متری در مشهد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی جاوید با اشاره به احداث این سالن ورزشی اظهار کرد: این سالن ورزشی حد فاصل بولوار فارغ التحصیلان تا بولوار دندانپزشکان در پارک چهل بازه قرار دارد.

معاون شهرسازی و معماری مشهد زیربنای این سالن را حدود 7 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: سالن ورزشی یاد شده گنجایش هزار و 500 نفر تماشاچی را دارد و شامل کلاس‌های آموزشی، اتاق مدیریت، رختکن های مجزا جهت بازیکنان و داوران و سالن‌های جانبی ورزشی رزمی، پینگ پنگ، تریا است.

جاوید با اشاره به اینکه این سالن به منظور رفاه حال کارکنان و میزبانی مسابقات کلان شهرهای کشورساخته می‌شود، افزود: هم اکنون فاز یک این پروژه به پایان رسیده و فاز دو احداث این سالن در دست مشاور در حال مطالعه است و تاکنون یک میلیارد ریال بابت کارهای مطالعات و طراحی آن هزینه شده است.

گفتنی است سالن ورزشی ویژه کارکنان شهرداری به منظور انجام ورزش‌های توپی نظیر والیبال، بسکتبال، فوتسال و هندبال در نظر گرفته شده است.



