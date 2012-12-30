به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه آرادان ضمن بیان اینکه باید بستر لازم برای بهره مندی همه افراد جامعه از فعالیت های فرهنگی فراهم شود افزود: ایجاد حرکت های ارزشمند فرهنگی در جامعه نیازمند همکاری و همدلی همه مردم است.

وی اظهار داشت: مشارکت مردم در کارهای فرهنگی با همکاری ارگان های دولتی امر ضروری و زمینه ساز کار فرهنگی در استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان داشت: توجه به مسائل فرهنگی، اخلاقی و دینی در کنار توسعه زیر بنایی استان مهم است و باید مورد توجه نهادهای مسئول قرار گیرد.

حجت الاسلام شکری ضمن تاکید بر اینکه انجام فعالیت های فرهنگ دینی فقط بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی نیست، تصریح کرد: این امر باید به عنوان یک وظیفه عمومی برای تمامی مدیران و دلسوزان نظام مطرح باشد.

امام جمعه آرادان نیز در این دیدار گفت: فرهنگ هر ملتی نشانه هویت و استقلال آن بوده و نشاط و پویایی فرهنگ نیز نشان حیات و تکامل آن جامعه است.

حجت الاسلام سید محمد تقوی افزود: حوزه فرهنگ وسیع ترین حوزه فعالیت انسانی بوده و همه انسان ها خواسته یا ناخواسته در این حوزه وارد می شوند.

وی در خاتمه با بیان اینکه در سال‌های پس از انقلاب برای پیشبرد و توسعه مفاهیم دینی حرکت‌های ارزشمندی در کشور ایجاد شد، اظهار امیدواری کرد: با کمک مردم و نهادهای مربوط این حرکت تداوم داشته و هر روز شاهد اعتلای فرهنگ دینی در این جامعه باشیم.