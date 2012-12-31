۱۱ دی ۱۳۹۱، ۶:۴۷

حجت الاسلام شکری:

مهندسی فرهنگی اصلی ترین راه تحقق آرمان های انقلاب است

گرمسار-خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: مهندسی فرهنگی اصلی ترین و مهمترین راه تحقق آرمان و شعارهای های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با امام جمعه ایوانکی ضمن بیان اینکه مهندسی فرهنگی اصلی ترین راه تحقق آرمان و شعارهای انقلاب است افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، کارکرد راهبردی مهندسی فرهنگی، ایجاد انسجام و نظم در مسائل فرهنگی در لایه ها ی مختلف کشور است.

وی تصریح کرد: مهندسی فرهنگی بهترین راهکار مقابله در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است و لزوم تحقق آن مستلزم پذیرش از سوی مردم و عمل بر طبق آن است.

حجت الاسلام شکری با بیان اینکه دشمن در تهاجم فرهنگی سعی می کند مردم را از فرهنگ پر افتخار گذشته خود جدا کرده و فرهنگ بیگانه را القا کند، اظهار داشت: مهندسی فرهنگی در حقیقت تلاش در جهت تقویت اجزای اصلی فرهنگ اسلامی و ملی کشور و پاسداشت از آن در برابر نفوذ و تاثیر فرهنگ مخرب غربی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: مهندسی فرهنگی از ورود فرهنگ بیگانه جلوگیری و بحران های موجود در فرهنگ و هویت جامعه  را حل می کند تا از این طریق  آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند.

امام جمعه ایوانکی نیز در این دیدار اظهار داشت: تقویت معنویت و غنی کردن جامعه از ارزش های اسلامی سبب ناامیدی دشمن در دستیابی به اهداف شومشان می شود.

حجت الاسلام مرتضی کشمیری افزود: برای تاثیرگذاری مطلوب، باید مسائل فرهنگی را در سطح جامعه به صورت تخصصی و از دیدگاه دینی ارائه دهیم.

وی در خاتمه از تلاش های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان جهت ارتقاء سطح فرهنگ دینی منطقه قدردانی کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان و دست اندرکاران استان به این مقوله شد.

