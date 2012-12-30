ماجرای کنفرانس خبری دایی و مایلی کهن/ دو نشست با فاصله 40 کیلومتر!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از بازی راه آهن و گهر دورود قرار بود ابتدا عصر شنبه در محل هتل زاگرس بروجرد با حضور دایی و مایلی کهن برگزار شود که ناگهان تصمیم گرفته شد این کنفرانس خبری به سالن صنایع دفاع دورود منتقل شود ولی در نهایت آنچه جالب توجه بود برگزاری دو کنفرانس در دو شهر استان لرستان بود.

در این راستا علی دایی محل نشست خبری خود را به جای دورود در هتل زاگرس بروجرد گذاشت و محمد مایلی کهن نیز به دلیل آنچه کسالت و بیماری عنوان شد در این جلسه حضور پیدا نکرد تا نشست خبری مربی تیم گهر در محل سالن صنایع دفاع شهرستان دورود برگزار شود.

این در حالیست که مطابق قانون نشست خبری پیش از بازی باید در شهر میزبان بازی یعنی دورود برگزار شود که معلوم نیست علت این همه جابجایی مکان برگزاری این نشست چه بوده است.

به هر روی برگزاری دو نشست خبری با فاصله بیش از 40 کیلومتر در دو شهرستان بروجرد و دورود در استان لرستان شاید بیش از هر چیزی اذهان را به سمت اختلاف نظرهای اخیر سرمربی دو تیم گهر و راه آهن سوق دهد چیزی که نادر فریادشیران آن را تکذیب کرد.

مربی تیم گهر در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل عدم حضور محمد مایلی کهن در کنفرانس خبری را کسالت و سرماخوردگی اعلام کرد و بیان داشت: حدود دو ساعت قبل از کنفرانس آقای مایلی کهن ماموریت حضور در نشست خبری را که قرار بود در بروجرد برگزار شود به من محول کردند و پس از تغییر محل برگزاری کنفرانس تیم گهر دیگر نخواستند که این مسئولیت را از من بگیرند.

نادر فریادشیران با بیان اینکه اگر آقای مایلی کهن می دانستند نشست خبری در دورود برگزار می شود سعی می کردند خودشان حضور پیدا کنند، یادآور شد: ولی با توجه به بیماری و بعد مسافت دورود تا بروجرد ایشان مسئولیت حضور در نشست را به من محول کردند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اختلافات علی دایی و محمد مایلی کهن و ارتباط این موضوع به عدم حضور سرمربی تیم گهر در نشست خبری پیش از بازی گفت: من با قاطعیت این موضوع را رد و تکذیب می کنم.

به هر روی هرچند که مربی تیم گهر دورود ارتباط بین غیبت محمد مایلی کهن در نشست خبری پیش از بازی به اختلافات بین وی و دایی را رد می کند ولی باید منتظر ماند و دید که آیا این رویه در جریان بازی دو تیم و نشست خبری بعد از بازی نیز خود را نشان خواهد داد یا خیر؟!