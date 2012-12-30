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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۲

موسوی عنوان کرد:

افزایش 2.4 برابری ذخیره آب سد رئیس‌علی دلواری

افزایش 2.4 برابری ذخیره آب سد رئیس‌علی دلواری

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر گفت: ذخیره آب سد رئیس‌علی دلواری از 109 به 260 میلیون متر معکب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی شنبه‌شب در دیدار با جمعی از دانشجویان بسیجی با اشاره به نقش آبیاری در توسعه صنعت کشاورزی، اظهار داشت: آبیاری یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه کشاورزی محسوب می‌شود و در استان بوشهر به دلیل استعدادها و قابلیت‌های بالا در عرصه کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر عنوان کرد: استان بوشهر در هشت سال گذشته خشکسالی‌‌ را سپری کرده و بارش‌هایی که در در نیمه دوم سال جاری شاهد بوده‌ایم، در افزایش حجم ذخیره آب بسیار اثرگذار بوده‌اند.

موسوی گفت: مقایسه آماری حجم آب ذخیره پشت سد رئیسعلی دلواری با زمان قبل از شروع بارش‌ها حکایت از افزایش 138 درصدی ذخیره آب این سد دارد.

وی افزود: قبل از شروع بارش‌ها میزان آب ذخیره در سد رئیسعلی دلواری 109 میلیون متر مکعب بوده و بر اساس آخرین آمار واصله از معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب‌ منطقه‌ای استان بوشهر در حال حاضر حجم ذخیره آب سد رئیسعلی دلواری 260 میلیون متر مکعب است.

موسوی یادآور شد: توسعه اقتصادی یکی از لازمه‌های جامعه است و بهره‌برداری مطلوب و حداکثری از امکانات، منابع و قابلیت‌های طبیعی از مهم‌ترین راهکارهایی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر خاطرنشان کرد: کشاورزی یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌هایی است که در استان بوشهر شاهد آن هستیم و بعد از صنایع نفت و گاز مهم‌ترین ثروت و سرمایه استان بوشهر محسوب می‌شود.

موسوی بیان داشت: توسعه فعالیت‌های کشاورزی از مهم‌ترین محورها و مباحثی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و دولت‌مردان خدوم ایران اسلامی با بحث‌های کارشناسی اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر آنکه تمامی دستگاه‌های ذی‌صلاح باید برای خدمات صادقانه و خالصانه به کشاورزان بکوشند، اضافه کرد: دستگاه‌های مختلفی در جامعه وجود دارند که فعالیت آنها صنعت عظیم کشاورزی را دربر می‌گیرد و تمامی این دستگاه‌ها باید با همکاری و همدلی شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان هموار کنند.

کد مطلب 1779092

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