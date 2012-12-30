به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی شنبه‌شب در دیدار با جمعی از دانشجویان بسیجی با اشاره به نقش آبیاری در توسعه صنعت کشاورزی، اظهار داشت: آبیاری یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه کشاورزی محسوب می‌شود و در استان بوشهر به دلیل استعدادها و قابلیت‌های بالا در عرصه کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر عنوان کرد: استان بوشهر در هشت سال گذشته خشکسالی‌‌ را سپری کرده و بارش‌هایی که در در نیمه دوم سال جاری شاهد بوده‌ایم، در افزایش حجم ذخیره آب بسیار اثرگذار بوده‌اند.

موسوی گفت: مقایسه آماری حجم آب ذخیره پشت سد رئیسعلی دلواری با زمان قبل از شروع بارش‌ها حکایت از افزایش 138 درصدی ذخیره آب این سد دارد.

وی افزود: قبل از شروع بارش‌ها میزان آب ذخیره در سد رئیسعلی دلواری 109 میلیون متر مکعب بوده و بر اساس آخرین آمار واصله از معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب‌ منطقه‌ای استان بوشهر در حال حاضر حجم ذخیره آب سد رئیسعلی دلواری 260 میلیون متر مکعب است.

موسوی یادآور شد: توسعه اقتصادی یکی از لازمه‌های جامعه است و بهره‌برداری مطلوب و حداکثری از امکانات، منابع و قابلیت‌های طبیعی از مهم‌ترین راهکارهایی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر خاطرنشان کرد: کشاورزی یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌هایی است که در استان بوشهر شاهد آن هستیم و بعد از صنایع نفت و گاز مهم‌ترین ثروت و سرمایه استان بوشهر محسوب می‌شود.

موسوی بیان داشت: توسعه فعالیت‌های کشاورزی از مهم‌ترین محورها و مباحثی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و دولت‌مردان خدوم ایران اسلامی با بحث‌های کارشناسی اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر آنکه تمامی دستگاه‌های ذی‌صلاح باید برای خدمات صادقانه و خالصانه به کشاورزان بکوشند، اضافه کرد: دستگاه‌های مختلفی در جامعه وجود دارند که فعالیت آنها صنعت عظیم کشاورزی را دربر می‌گیرد و تمامی این دستگاه‌ها باید با همکاری و همدلی شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان هموار کنند.