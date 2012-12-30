به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم دیماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم صفر سال 1434 هجری قمری و سیام دسامبر سال 2012 میلادی.
- هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری 4 مسابقه طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* داماش گیلان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت
* نفت تهران - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
* تراکتورسازی تبریز - پیکان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته پانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* باریج اسانس کاشان - شهرداری ارومیه (ساعت 16 - ورزشگاه تختی کاشان)
* آلومینیوم المهدی بندرعباس - جواهری گنبد (ساعت 16 - سالن فجر بندرعباس)
* سایپا البرز - کاله مازندران (ساعت 16 - سالن انقلاب کرج)
* میزان خراسان - پیکان تهران (ساعت 16 - سالن مهران مشهد)
* نوین کشاورز - شهرداری تبریز (ساعت 16 - خانه والیبال تهران)
* پیشگامان کویر یزد - متین ورامین (ساعت 16 - سالن شاهدیه یزد)
* اورتون - چلسی
* کوئینزپارک رنجرز - لیورپول
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