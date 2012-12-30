به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم دی‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم صفر سال 1434 هجری قمری و سی‌ام دسامبر سال 2012 میلادی.

- هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 4 مسابقه طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* داماش گیلان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت

* نفت تهران - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* تراکتور‌سازی تبریز - پیکان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته پانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* باریج اسانس کاشان - شهرداری ارومیه (ساعت 16 - ورزشگاه تختی کاشان)

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - جواهری گنبد (ساعت 16 - سالن فجر بندرعباس)

* سایپا البرز - کاله مازندران (ساعت 16 - سالن انقلاب کرج)

* میزان خراسان - پیکان تهران (ساعت 16 - سالن مهران مشهد)

* نوین کشاورز - شهرداری تبریز (ساعت 16 - خانه والیبال تهران)

* پیشگامان کویر یزد - متین ورامین (ساعت 16 - سالن شاهدیه یزد)

- هفته بیستم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* اورتون - چلسی

* کوئینزپارک رنجرز - لیورپول