توضیح وزیر درباره سینما آزادی، استعفای سجادپور و مطالبات حوزه هنری

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: برخلاف رسم همیشگی که در آستانه جشنواره فیلم فجر بیشتر خبرها و حاشیه‌های سینمایی به این رویداد اختصاص می‌یافت ولی در چند ماه اخیر به ویژه دو هفته گذشته، تیتر خبرهای سینمایی در اختیار سینما آزادی و اختلافات شورای صنفی نمایش و برخی اصناف با سازمان سینمایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری و همچنین کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما بوده است.

در مورد ارائه حواله اکران به سینما آزادی، در نهایت مساله به جایی رسید که سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی راسا وارد شده و دستور داد که باید حواله اکران در اختیار این سینما قرار بگیرد؛ دستوری که تا امروز از سوی شواری صنفی نمایش اجرایی نشده است.

همین مساله باعث شد زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال انحلال شورای صنفی نمایش شنیده شود ولی شمقدری رئیس سازمان سینمایی مساله انحلال را رد کرده ولی تاکید کرد زیر بار رفتارهای غیرقانونی یا فراقانونی نمی‌رود و همچنین با اشاره به اینکه خود نیز از منتقدان عملکرد شورا است، هر نوع تغییر و تحول در شورای صنفی نمایش را محتمل دانست.

در کنار همه این مسایل، هفته گذشته علیرضا سجادپور از سمت خود به عنوان معاون امور فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی استعفا داد و شمقدری نیز موافقت کرد. این خبر هم حاشیه‌هایی به همراه داشت.

درباره همه این مسایل با سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد در حاشیه اختتامیه جشنواره رسانه‌های دیجیتال که شب گذشته 9 دی ماه در تالار وحدت برگزار شد، گفتگو کردیم.

* شما به شورای صنفی نمایش دستور دادید برای پایان دادن به مشکل سینما آزادی، هرچه سریعتر حواله اکران را برای این سینما صادر کند. اما همچنان شورا فراقانونی عمل می‌کند و هیچ خبری از حل شدن این مشکل نیست.

شورای صنفی نمایش با ما همراهی کرده و حواله هم برای این سینما صادر شده است. اما یکسری مسایل جزئی وجود دارد که باید حل شود. البته خود تهیه‌کنندگان و سینماداران مسایلی با هم داشتند که در حال پیگیری است و ما امیدواریم که این موضوع به زودی برطرف شود.

* فکر می‌کنید چه زمانی مشکل این سینما برطرف شود؟

در هر صورت مشکل سینما آزادی حل خواهد شد.

* شنیده می‌شود ممکن است به دلیل سرپیچی شورای صنفی نمایش از دستور شما در مقام وزیر ارشاد، این شورا را منحل کنید؟

خیر. انتقادهایی به عملکرد شورا وجود داشته است و ما عنوان کردیم که اگر پیشنهاداتی در این‌باره وجود دارد، حتما اعلام کنند.

شورای صنفی نمایش یک آیین‌نامه مشخص دارد و اگر برخی نسبت به این آیین‌نامه نظراتی دارند، می‌توانند عنوان کنند ما هم بررسی می‌کنیم. قطعا می‌توان این آیین‌نامه را اصلاح کرد. حتی اگر افرادی خارج از شورا روی ترکیب آن نظراتی دارند، بیان کنند.

* مثلا حوزه هنری می‌تواند در این زمینه صاحب‌نظر باشد.

بله. به هر حال حوزه هنری سالن‌های سینمایی زیادی را در اختیار دارد و بر همین اساس می‌خواهد حضور فعال‌تری در شورای صنفی نمایش داشته باشد، ما هم منعی برای حضور فعال‌تر حوزه هنری نمی‌بینیم و آنها می‌توانند حضور و رای بیشتری در این شورا داشته باشند. از نظر ما هیچ اشکالی وجود ندارد. اما همه چیز باید در چارچوب قوانین باشد.

* دیدگاه شما درباره استعفای آقای سجادپور چیست؟

آقای سجادپور مدتی بود استعفا داده بودند. ما هم پذیرفتیم.

* درباره ابهام‌ها و حاشیه‌های این موضوع نظری ندارید؟

وزیر در پاسخ به این پرسش با خنده می‌گوید: به هر حال وی استعفا داده بود.

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