بیداری اسلامی نتیجه مقاومت 30ساله مسلمانان ایران در مقابل استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی شیخ زاده عصر شنبه در جمع کارکنان پایگاه پدافند هوایی زاهدان در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) این پایگاه با اشاره به حماسه 9 دی اظهار داشت: از ابتدای تاریخ دو اردوگاه حق و باطل در مقابل هم صف آرایی کردند و از خلقت بشر تاکنون این دو اردوگاه وجود داشته است و خداوند به پیامبران خود ویژگی ها و صفات دو اردوگاه مومنان و کفار و لشکر شیطان را یادآور شده است.
وی گفت: برخی مواقع محیط های سیاسی و اجتماعی و حتی محیط های فرهنگی به قدری آلوده می شوند و گرد و غبار می گیرند که تشخیص این دو اردوگاه از یکدیگر مشکل می شود.
وی افزود: این آلودگی و غبار سبب می شود که حتی خواص هم راه را گم می کنند همانگونه که در جنگ صفین و کربلا بسیاری از خواص راه را گم کردند و زمانی که غبار فتنه کنار رفت خودشان را درجای دیگری پیدا کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: الگو شدن انقلاب اسلامی و ملت بصیر و آگاه ایران برای مسلمانان و سایر آزادیخواهان جهان و موفقیت ها و پیشرفت های مختلف ایران، دشمنان را به وحشت انداخت و برای جلوگیری از گسترش این نفوذ، عزم خود را جزم کردند تا به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند.
وی گفت: به یاری خدا و رهبری های داهیانه مقام عظمای ولایت و ایمان راسخ مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار، ایران اسلامی از جایگاه بالایی در میان ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان برخوردار است و روز به روز بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی افزوده می شود.
وی افزود: استکبار جهانی و سایر دشمنان ایران اسلامی در طول هشت سال جنگ تحمیلی با هر آنچه در توان داشتند به میدان آمدند اما در مقابل ملت قهرمان ایران شکست خوردند و امروز نیز به نوعی دیگر جنگ سرد و تمام عیار بر علیه نظام اسلامی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و غیره به راه انداخته اند.
شیخ زاده اظهار داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی طفل خردسال نیست بلکه جوانی برومند است که با اقتدار و ابهت در مقابل دشمنان ایستاده و توطئه ها و دسیسه های گوناگون نیز هیچ خللی در حرکت رو به جلو این نظام ایجاد نمی کند.
وی گفت: امروز جنگ اقتصادی نیز مانند جنگ نظامی تدبیر می خواهد و در حوزه فرهنگی ابزاری به نام رسانه به کمک دشمن آمده که زندگی خانوادگی و فرهنگی مردم را هدف قرار داده است.
وی افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد عوام و خواص و خودی و غیرخودی را باید مجددا مرور کنیم و تدابیر ایشان را در مناسبت های مختلف چراغ راه قرار دهیم تا راه را گم نکنیم زیرا تنها راه شناخت مسیر حق از باطل تبعیت محض از مقام معظم رهبری است.
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