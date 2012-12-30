به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم معادی شنبه شب همزمان با روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با حضور در حوزه علمیه حاج شیخ کاشمر اظهار کرد: اگرعالم به زمان خود آگاهی داشته باشد دسیسه ها و شبهات دشمن هیچ گاه او را محاصره نمی کند، بدون شک در صورت آگاه بودن به زمان جریان های لیبرالیسم ومارکسیسم که چهره مردم داری، دین داری، و خیر خواهی به خود می گیرند را به خوبی می شناسد.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی با اعلام این که اگر عالم به اطراف، محیط و زمان خود آگاهی داشته باشد نه تنها در شبهات و با تلاق ها گرفتار نمی شود بلکه در مسیر نقاب سازان هم قرار نمی گیرد، تصریح کرد: علم به تنهایی در شناخت حوادث اطراف کفایت نمی کند علم تنها یک بال بصیرت است و بال دیگر بصیرت بینش و گستردگی دل است به طوری که بعضی افراد عالم هستند ولی سعه صدر ندارند.

معادی با بیان اینکه شخص بی بصیرت همیشه از مسیر اصلی خود دور می شود و با رفتن به بیراهه و با نگاه کردن به ظاهر افراد به دنبال جریانهای مختلف می افتد افزود: افراد و شخصیت های بزرگ و جوانها را در تحولات اجتماعی می توان شناخت تا کسی حرف نزند و به میدان نیاید و به گردنه های سخت نرسد نمی شود وی را شناخت.

وی با اعلام اینکه رجل، روحانی و سایر افراد سیاسی در دگرگونی های سیاسی و تحولات اجتماعی شناخته می شوند گفت: انسان در تحولات اجتماعی نباید از امام زمان خود یا خیلی عقب بماند یا خیلی جلوتر راه برود.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی با اعلام این که دشمنان در جهت رسیدن به اهداف خود اغلب از افرادی که در میان مردم نفوذ دارند استفاده می کنند اظهار کرد: همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند چنین جمعیتی در نهم دیماه بعد از مراسم تشییع جنازه حضرت امام خمینی(ره) بی‌ نظیر بود و در تاریخ ثبت شد و با این حماسه، کودتای نرم دشمن که قصد داشت نظام دینی و اسلامی را از بین ببرد خنثی شد.

معادی با اشاره به این که فتنه سال 88 یک حادثه ساده و زود گذر نبود بیان کرد: برخی می‌ گویند فتنه 88 حادثه‌ ای بود که تمام شد ولی رهبر انقلاب می‌ فرمایند باید ریشه فتنه را شناسایی کرد و نباید به این موضوع در حد یک حادثه نگاه کرد.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی با اعلام این که آدم های فتنه هنوز هم هستند گفت: ممکن است همان هایی که در مقابل فتنه 88 بودند خودشان فتنه دیگری را به وجود بیاورند همان گونه که افرادی که در صفین در کنارعلی(ع) با دشمن می جنگیدند در عاشورا فرزند علی را کشتند و به اسارت بردند.

معادی با تاکید بر این که باید مراقب بود که قبل از اتفاق افتادن جلوی فتنه ها را گرفت و به عقب راند و برای مردم روشنگری کرد افرود: دشمن امروز از طریق دنیای مجازی تبلغات بسیاری را برعلیه ایران اسلامی شروع کرده است.

وی بیان کرد: جریان فتنه درصدد بود با حذف اسلامیت و رهبری کشور را به دست آمریکا و انگلیس قرار دهند.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی با اظهار تاسف از این که تاکنون حتی یک بار سران فتنه توطئه های منافقین، آمریکا، انگلیس، سلطت طلبان و بهائی ها را محکوم نکردند از مردم و مسئولان خواست مراقب انتخابات سال آینده باشند.

معادی گفت: کسانی که شیطنت می کنند و از سران فتنه هنوز هم طرفداری کرده و در حمایت از آنها دست به قلم می شوند مراقب خودشان باشند.

وی با بیان این که دشمن چون در جنگ سخت حریف ایران نشد امروزه جنگ نرم را در پیش گرفته است افزود: از بیست سال قبل رهبر انقلاب ناتوی فرهنگی را مطرح کردند و از جنگ نرم دشمن خبردار بودند ولی بعضی افراد جدی نمی گرفتند.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی با اشاره به این تبلیغات از طرق دنیای مجازی تاثیرات بسیاری برافکارعمومی دارد بیان کرد: هم اکنون در جنگ جهانی هستیم به طوری که دنیای غرب با تمام قدرت و ابزار جنگ نرم برعلیه ایران دارد کار می کند.

معادی هدف از تحریم های دشمنان را برای انتخابات سال آینده دانست و افزود: می خواهند به گونه ای غیر از فتنه 88 کشور را به هم بریزند.