به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی حسینیمطلق شنبهشب در نشست مسئولان سعدآباد اظهار داشت: دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد هستند در هر میدانی ناجوانمردانه دانشگاهها را تهی از علم و دانش کنند و در همه تهاجمات فرهنگی خود این مهم را مورد توجه قرار دادهاند.
وی ادامه داد: دانشگاههای سعدآباد از ارزشمندترین دستاوردهایی است که در سالهای اخیر داشتهایم و با ایجاد شرایط تحصیل آسان علم، زمینه را برای توسعه سطح علم و دانش در این شهر و منطقه سعدآباد بهوجود آورده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر سعدآباد عنوان کرد: تقویت دانشگاههای جامع علمی و کاربردی و پیام نور شهر سعدآباد از اولویتهایی است که این شورا در دستور کار خود قرار داده و در ماههای گذشته اقدامات فراوانی را در این راستا شاهد بودهایم.
این مسئول دانشگاه را مبدا تحولات بشری دانست و اذعان داشت: دانشگاه مبدا تحولات در انسان، جامعه و اجتماع است و تمامی پیشرفتهای علمی که به توسعه میهن اسلامی در عرصههای مختلف انجامیده است، در همین دانشگاهها و مدارس و از پشت نیمکتها خارج شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر سعدآباد با تاکید بر آنکه از دوران دانشجویی به نحو مطلوب استفاده نکنیم ارزشمندترین دوران عمر خویش را از دست دادهایم، عنوان کرد: دوران دانشجویی دوران خوبی برای تزکیه تعلیم و تربیت است که اگر در این دوران لغزشی به وجود بیاد فرصتهای زیادی را از دست خواهیم داد.
حسینی مطلق با تبریک یومالله 9 دی اظهار داشت: 9 دی از روزهای ماندگار در تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی است و تمامی اقشار جامعه در این روز بیعت مجدد و وفاداری خود به رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی را ابراز کردند.
وی خاطرنشان کرد: مردم همواره از ولایت فقیه دفاع کرده و میکنند و این موضوع دشمنان را عصبانی کرده است.
حسینی مطلق با اشاره به اینکه دشمن در جریان فتنه 88 برای براندازی نظام تلاش میکرد، بیان داشت: دشمنان نظام اسلامی در سال 88 برای براندازی نظام اسلامی از همه توان خود استفاده کردند که با لبیک مردم به ندای ولایت فقیه و با راهپیمایی میلیونی مردم توطئه و فتنه دشمنان خنثی شد.
وی اضافه کرد: فتنه در هر زمان و مکانی وجود دارد و ما باید با بصیرت و هوشیاری فتنه و نیرنگ دشمنان را شناسایی و با رهروی در مسیر ولایت نقشههای آنها را نقش بر آب کنیم.
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