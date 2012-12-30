به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرسول حمادی شنبه‌شب در جمع مسئولان اظهار داشت: منافقین 30 خرداد سال 90 حمله مسلحانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی را شروع کردند و شهدای محراب، قربانی شدن مسئولین کشور در توطئه‌های منافقین و ... هزینه‌هایی بود که مردم برای حفظ اعتقادات و مبانی اعتقادی خویش پرداخت کردند.

امام جمعه شبانکاره تصریح کرد: یک طرف هجمه‌هایی که علیه نظام و انقلاب اسلامی ما وجود دارد، جریان‌های استکباری است که سلاح می‌دهند، توطئه می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کنند و در طرف دیگر منافقین، کمونیست‌ها و ... قرار دارند که برای از بین بردن اسلام در جامعه تلاش می‌کنند.

وی افزود: احتمال شکل‌گیری فتنه در هر زمانی وجود دارد و مردم ما باید بیدار و هوشیار باشند، شرایط جامعه را رصد کنند و مانع از شکل‌گیری فتنه‌های جدید شوند.

حمادی با اشاره به اینکه برقراری ارتباط با اسرائیل خواسته سران فتنه بود، گفت: در ماه رمضان و در روز قدس شعارهایی از ناحیه سران فتنه مطرح شد که مخالف قدس بود و جایی که امام راحل خواستار از بین بردن غده سرطانی اسرائیل بودند، سران فتنه خواستار برقراری ارتباط با اسرائیل بودند.

وی متذکر شد: وقتی در روز عاشورا مقدسات مسلمین توسط فتنه‌گران و آشوب‌گران مورد اهانت قرار گرفت، مساجد، تکایا، هیئات مذهبی و اموال عمومی را به آتش کشیدند مردم احساس تکلیف کردند و برای پاسخگویی به فتنه‌گران حماسه عظیم و ماندگار 9 دی را خلق کردند.

حمادی اذعان داشت: قیام 9 دی پس از خطبه‌های غرای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه 29 خرداد 88 شاکله یافت و در این روز مردم در دفاع از ولایت فقیه قیام کرده و بار دیگر ولایتمداری خویش را به رخ جهانیان کشیدند.

وی گفت: ملت ایران اسلامی هیچگاه در گرو اعتقادات خود کوتاه نیامده‌اند و بهتر است دشمنان بدانند مردم مسلمان ایران اسلامی تا همیشه در برابر یاوه‌گویی‌های آنها خواهند ایستاد.

امام جمعه شبانکاره تاکید کرد: فشارهایی که هم‌اکنون بر کشور ما وارد می‌شود از ناحیه دشمنان اسلام است و آنها می‌خواهند از طریق این فشارها مردم ایران را از پای درآورند.

وی افزود: تقدیر و تنبیه دو مقوله مهمی هستند که در نوع رفتار و عملکرد افراد موثر هستند و تقدیر از زحمات و تلاش‌ها سبب شادابی و نشاط جامعه می‌شود.

امام جمعه شبانکاره خاطرنشان کرد: مهیا کردن شرایط برای نیل به اهداف والای نظام اسلامی یکی از وظایف مهمی است که تمامی مسئولان اجرایی بر عهده دارند و وظیفه خود می‌دانم از تمام مدیرانی که در این راستا تلاش‌های خستگی‌ناپذیر انجام می‌دهند، تقدیر و تشکر کنم.

حمادی بیان داشت: مردم به‌خاطر اعتقادات و باورهای خویش در 9 دی‌ماه قیام کردند و این قیام برخواسته از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بود.

وی با اشاره به اینکه فتنه مفاهیم مختلفی دارد، اضافه کرد: مفهوم فتنه و کلمه فتنه مراحل متعددی در قرآن کریم ذکر شده و به معانی مختلفی به‌کار رفته است. این که انسان همواره در مرحله آزمون و آزمایش قرار دارد یکی از مفاهیم فتنه و مفهوم دیگری که برای فتنه به کار رفته، آشوب است.

امام جمعه شبانکاره عنوان کرد: در طول عمر پربرکت نظام انقلاب اسلامی از جانب آنهایی که دنبال هوی و هوس و جاه و مقام بوده‌اند و دشمنان خارجی مورد هجمه بوده است و همیشه با هوشیاری و بیداری مردم و رهروی در رکاب ولی فقیه توانسته‌ایم شرایط را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

حمادی با اشاره به اینکه امت مسلمان ایران اسلامی اثبات کرده‌اند که در راه اعتقادات ایستادگی می‌کنند، ناکید کرد: ملت ما ثابت کرده‌اند که حاضرند در مسیر حفظ اعتقادات خویش ایستادگی، مقاومت و استقامت کنند و در این راه همه دارایی‌های خویش را از دست بدهند و هزینه کنند.