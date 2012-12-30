تولید تئاتر بومی و دینی رویکرد اصلی وزارت ارشاد درحوزه تئاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی که به یاسوج سفر کرده، شامگاه شنبه در جمع هنرمندان تئاتر کهگیلویه و بویراحمد افزود: پرداختن به این شاخص ها در تئاتر، موجب افزایش استقبال عمومی از هنر تئاتر در کشور می شود.

وی بیان کرد: جایگاه هنر و به ویژه هنر تئاتر آنگونه که شایسته است در بین مردم و جامعه نهادینه نشده که باید هنرمندان برای بهبود این جایگاه تلاش کنند.

شاه آبادی مخاطب شناسی و نیازسنجی را ضرورت کنونی تئاتر کشور عنوان کرد و اظهار داشت: از این طریق می توان شاهد اقبال عمومی و گرایش جامعه به هنر تئاتر بیش از گذشته باشیم.

وی توجه بیش از حد هنرمندان تئاتر به جشنواره ها را یکی از آفتهای این هنر دانست و تصریح کرد: تئاتر ایران وقتی مسیر تکامل و پیشرفت را بدست می آورد که با اجرای نمایش های فاخر و تاثیرگذار، مردم را به سمت سالن های نمایش بکشاند.

شاه آبادی ساماندهی و شکل گیری گروه های تئاتری را یکی از مهمترین اقدامات در حوزه تئاتر کشور دانست و افزود: این کار طی دو سال اخیر انجام شده و به هر گروه تئاتری نیز تا سقف 40 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.