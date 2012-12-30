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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۶

شاه آبادی عنوان کرد:

تولید تئاتر بومی و دینی رویکرد اصلی وزارت ارشاد درحوزه تئاتر است

تولید تئاتر بومی و دینی رویکرد اصلی وزارت ارشاد درحوزه تئاتر است

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تولید تئاتر ملی، بومی و دینی رویکرد اصلی وزارت ارشاد در حوزه تئاتر طی دو سال اخیر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی که به یاسوج سفر کرده، شامگاه شنبه در جمع هنرمندان تئاتر کهگیلویه و بویراحمد افزود: پرداختن به این شاخص ها در تئاتر، موجب افزایش استقبال عمومی از هنر تئاتر در کشور می شود.

وی بیان کرد: جایگاه هنر و به ویژه هنر تئاتر آنگونه که شایسته است در بین مردم و جامعه نهادینه نشده که باید هنرمندان برای بهبود این جایگاه تلاش کنند.

شاه آبادی مخاطب شناسی و نیازسنجی را ضرورت کنونی تئاتر کشور عنوان کرد و اظهار داشت: از این طریق می توان شاهد اقبال عمومی و گرایش جامعه به هنر تئاتر بیش از گذشته باشیم.

وی توجه بیش از حد هنرمندان تئاتر به جشنواره ها را یکی از آفتهای این هنر دانست و تصریح کرد: تئاتر ایران وقتی مسیر تکامل و پیشرفت را بدست می آورد که با اجرای نمایش های فاخر و تاثیرگذار، مردم را به سمت سالن های نمایش بکشاند.

شاه آبادی ساماندهی و شکل گیری گروه های تئاتری را یکی از مهمترین اقدامات در حوزه تئاتر کشور دانست و افزود: این کار طی دو سال اخیر انجام شده و به هر گروه تئاتری نیز تا سقف 40 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

کد مطلب 1779103

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