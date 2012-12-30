تجلیل از مفاخر دشتستان در دهه فجر/ برگزاری همایش علمی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اسدی شنبه‌شب در نشست با مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتستان اظهار داشت: ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان دشتستان فعالیت‌ خویش را آغاز کرده و شاهد تشکیل کمیته‌های 17 گانه با مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بزرگداشت باشکوه این ایام بوده‌ایم.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتستان عنوان کرد: همه ما موظف هستیم در راستای اهداف والای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام راحل و رهبری عظیم‌الشان انقلاب اسلامی گام برداریم.

اسدی بیان داشت: تشکیل ستاد‌های بخشی ستاد بزرگداشت دهه فجر در شهرستان دشتستان از مسئولیت‌هایی است که بر عهده بخشداران گذاشته شده و ایشان باید صورتجلسه مربوط به تشکیل این ستاد در بخش را به ستاد شهرستان اعلام کنند.

وی افزود: برگزاری همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و تجلیل از مفاخر و شخصیت‌های دشتستان و مسئولین در حوزه‌های مختلف از برنامه‌های ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان دشتستان است.

اسدی عنوان کرد: از مسئولان اجرایی انتظار داریم به‌منظور بهره‌برداری به‌موقع از پروژه‌های عمرانی تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های مربوط به دهه فجر را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم از خدمات صورت گرفته یکی از وظایفی است که این ستاد به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار داده و در قالب کمیته اطلاع‌رسانی این فعالیت‌ها انجام خواهد شد.

لازمه مقابله با حرکات دشمنان بصیرت‌افزایی در جامعه است

اسدی با اشاره به نزدیکی به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و چهارمین دوره از شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: کشور شرایط خاصی را سپری می‌کند و دشمنان تمام تلاش خود را برای متشنج کردن فضای کشور به‌کار گرفته‌اند و لازمه مقابله با حرکات دشمنان بصیرت‌افزایی در جامعه است.

وی افزود: 9 دی‌ماه سالروز حماسه عظیم سرکوب فتنه‌گران در ایران اسلامی و اعلام حمایت و وفاداری ملت ایران اسلامی به مقام عظمی ولایت است و باید با تمام وجود این روز را گرامی بداریم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: باید با بصیرت و هوشیاری از این واقعه عبرت بگیریم و آن را برای مردم ماندگار و جاویدان کنیم.

اسدی بیان داشت: از صدر اسلام، حکومت امیرالمومنین (ع) و جنگ‌های جمل و نهروان شاهد شکل‌گیری فتنه‌های متعدد بوده‌ایم و در هر برهه از زمان امکان شکل‌گیری فتنه‌های جدید وجود دارد.

وی اضافه کرد: بصیرت‌بخشی و بصیرت‌افزایی نیاز جوامع انسانی برای مقابله با فتنه‌ها است و در هر موقعیت و جایگاهی که قرار داریم باید به این وظیفه عمل کنیم.