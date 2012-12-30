به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال 13 تا 23 مهرماه سال جاری در 6 بخش اصلی و 4 فرعی در محل مصلی تهران برگزار شد و شنبه شب 9 دی ماه مراسم اختتامیه این جشنواره همراه با معرفی برگزیدگان و رونمایی از دو طرح ملی در تالار وحدت برگزار شد.

شناسنامه شهروند دیجیتال از جمله طرح های باشگاه دیجیتال وزارت ارشاد است که سامانه برای سنجش و تعیین سطح آگاهی و دانش شهروندان خواهد بود تا شهروندان علاوه بر عضویت در باشگاه دیجیتال از خدمات متنوع شبکه ملی فرهنگ نیز بهره مند شوند.

سرآمد کارت دیجیتال نیز در راستای ارتقای سواد دیجیتالی و مصونیت فرهنگی راه اندازی شد تا شهروندان با این کارت، بتوانند به عضویت باشگاه سواد دیجیتالی درآمده و از شهریه رایگان دوره های آموزشی این سامانه استفاده کنند.

در این مراسم رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه 70 درصد بازدیدکنندگان ششمین نمایشگاه و جشنواره رسانه های دیجیتال را کاربران سنین 20 تا 40 سال تشکیل دادند، گفت: از نگاه این کاربران، ابتذال فرهنگی، تهاجمات سایبری، افشای اطلاعات و فیلترینگ مهمترین آسیب های حوزه رسانه های دیجیتال را تشکیل می دهد.

دکتر حسن علیزاده با تاکید براینکه ششمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال با بازدید 2 میلیون و 700 هزار نفر رکورد متفاوتی را در طول برگزاری دوره های متعدد آن برجای گذاشت، اظهار داشت: ترکیب بازدیدکنندگان مرد به زن این نمایشگاه 3 به یک بود و 47 درصد نیز برای نخستین بار از این نمایشگاه بازدید کردند؛ در همین حال 81 درصد بازدید کنندگان از استان تهران بودند.

وی با بیان اینکه 86 درصد بازدیدکنندگان این جشنواره را کاربرانی تشکیل می دادند که به صورت مستمر از اینترنت استفاده می کنند، ادامه داد: 52 درصد این کاربران به میزان بسیار زیاد از خدمات جانبی موبایل استفاده می کنند که این امر می تواند زمینه ساز گسترش نرم افزارهای موبایل با توجه به افزایش تعداد این کاربران باشد.

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس آمارهای اخذ شده از علاقه مندان رسانه های دیجیتال که در این نمایشگاه حضور داشتند به آسیب های حوزه رسانه های دیجیتال اشاره کرد و گفت: براساس این آمارها، 23 درصد آسیب های این حوزه از نگاه کاربران مربوط به ابتذال فرهنگی، 18 درصد مربوط به عدم اطلاع از نحوه کارکردهای این بخش، 15 درصد مربوط به تهاجمات سایبری، 4 درصد مربوط به افشای اطلاعات، 3.8 درصد مربوط به نرم افزارهای وارداتی و 1.5 درصد مربوط به مقوله فیلترینگ است.

وی شناسایی استعدادهای ناب و جوان ایرانی در بخش آماتوری و حمایت از نوآوری ها را از جمله برنامه های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در برگزاری جشنواره عنوان کرد و گفت: در ششمین جشنواره رسانه های دیجیتال بالغ بر 4 هزار و 500 اثر در حوزه پایگاههای اینترنتی، وبگاههای برخط، بازی، هنر دیجیتال، بین الملل و پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند و به 97 عنوان برتر جایزه اختصاص یافت و بهترین اثر جشنواره حائز دریافت نشان عالی سرآمد شد.