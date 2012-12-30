به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی اخوان بهابادی در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره رسانه های دیجیتال با اشاره به افزایش روز افزون و گسترش توسعه علم در دنیا و به تبع آن سرعت قابل توجه این توسعه در کشور، خاطرنشان کرد: برای گسترش این بخش و حمایت از فعالان حوزه رسانه های دیجیتال، 2 روش حمایتی پیش از تولید و پس از تولید باید درنظر گرفته شود که اگرچه حمایتهای پیش از تولید نیازمند هزینه های قابل توجهی است که ممکن است اجرایی نشود اما در روش حمایت های پس از تولید برپایی جشنواره هایی مانند رسانه های دیجیتال و شناسایی و تقدیر از برگزیدگان می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.

وی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از جمله فعالترین دستگاههای کشور در حوز فضای مجازی بعد از تشکیل شورایعالی فضای مجازی دانست و تاکید کرد: براین اساس شورایعالی فضای مجازی آمادگی حمایت از برترین های این حوزه را به انتخاب مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزات ارشاد دارد.

اخوان پیشنهاد داد که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال لیستی از 100 وبسایت برتر و پربیننده کشور را با کار کارشناسی دقیق تهیه کند تا شورایعالی فضای مجازی تسهیلاتی همچون به نزدیک صفر رساندن هزینه های میزبانی و نیز پهنای باند اینترنت این سایتها را فراهم کند.

وی گفت: براین اساس با تامین پهنای باند مورد نیاز این وبسایتهای برتر، اگرچه به صورت کلی امکان رفع سرعت اینترنت فعلا وجود ندارد اما برای این سایتها محدودیت اینترنت را برداشته و اینترنت با سرعت بالا فراهم خواهیم کرد تا کاربران با سرعت بالا و مناسب به این سایتها دسترسی داشته باشند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در عین حال در زمینه تسهیلات مدنظر این شورا برای فعالان حوزه نرم افزار و تولید بازی علاوه بر برقراری امکانات زیرساختی وعده داد که به 100 شرکت برتر در 10 حوزه مختلف به انتخاب مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تسهیلات با بهره 4 درصد اختصاص می یابد.

اخوان از تشکیل کمیسیون ارتقای تولید محتوای فضای مجازی در ذیل شورایعالی فضای مجازی خبر داد و گفت: در این کمیسیون دستگاههای مختلفی عضو هستند و فعالان این حوزه می توانند برای رفع مشکلات موجود پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارائه کنند.

به گزارش مهر، ششمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال 13 تا 23 مهرماه سال جاری در 6 بخش اصلی و 4 فرعی در محل مصلی تهران برگزار شد و عصر شنبه 9 دی ماه مراسم اختتامیه این جشنواره همراه با معرفی برگزیدگان و رونمایی از دو طرح ملی در تالار وحدت برگزار شد.