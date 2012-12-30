به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، عبدالرحمن سبلی قاضی دادگاه شاه علم در حکم خود اعلام کرده است که " محمد– ا " 27 ساله که سال گذشته به اتهام حمل 2.4 کیلوگرم مواد مخدر شیشه دستگیر شده گناهکار شناخته شده و بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.

در حکم این دادگاه به شکل جاسازی مواد مخدر در سر یک مجسمه ببر اشاره شده و از تبعه ایرانی مجرم به عنوان بازرگان یاد شده است.

هرچند در ماههای اخیر روند دستگیری اتباع ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر کاهش قابل ملاحظه ای داشته اما با پایان یافتن روند رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان سالهای گذشته، تعدادی از دستگیر شدگان گناهکار و بسیاری از آنان بی گناه و از اتهامات تبرئه می شوند.

در اخیر مورد ، بدنبال پیگیری های بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور 2 تن از زندانیان زن و 3 تن از زندانیان مرد محبوس در زندان های مالزی ازاد و راهی میهن اسلامیمان شدند.

