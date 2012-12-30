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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۵:۳۹

درخواست انورازرانندگان تاکسی:

پیام مخالفان دولت را به گوش مردم مالزی برسانید

پیام مخالفان دولت را به گوش مردم مالزی برسانید

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رهبر مخالفان دولت مالزی با اشاره موقعیت ویژه رانندگان تاکسی در ارتباط زیاد با مردم از آنان خواست پیام مخالفان دولت را به گوش مردم برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر (Malaysian Insider)، "انور ابراهیم" گفت که رانندگان تاکسی می توانند این آگاهی را به مردم بدهند که کیفیت زندگی مردم مالزی در صورت باقی ماندن حزب حاکم در قدرت در سراشیبی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: زمان آن فرارسیده است آنها به ائتلاف "پاکاتان رعیت" کمک کنند و با گسترش آگاهی مردم زمینه پیروزی در انتخابات آینده را فراهم کنند.

چندی پیش گروهی از رانندگان تاکسی در کوالالامپور با برگزاری تجمعی اعتراض آمیز خواستار رسیدگی به شکایات صنفی خود  شدند و به صراحت اعلام کردند که اگر دولت به درخواست های آنان توجه نکند به عنوان مبلغ برای مخالفان دولت فعالیت خواهند کرد.

بیش از 80 هزار تاکسی در مالزی ثبت شده است که بیشتر آنها در شهر کوالالامپور و مناطق اطراف آن در تردد هستند.
بر اساس این گزارش ، فعالیت بیش از نیمی از این تعداد تاکسی تحت مالکیت شرکت های تاکسیرانی است که رانندگان ان در خصوص جزییات قراردادهای همکاری خود اعتراضاتی دارند.
 

کد مطلب 1779109

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