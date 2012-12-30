زمین لرزه 3.4 ریشتری هجدک را لرزاند/وقوع 3 زمین لرزه در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه 3.4 ریشتری راس ساعت 11 و 27 دقیقه شنبه شب منطقه هجدک از توابع بخش کوهساران شهرستان راور را لرزاند.

این زمین لرزه درمشخصات ۵۷.۵۲ درجه طول جغرافیایی و ۳۰.۹۸ درجه عرض جغرافیایی به وقوع پیوست.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق 17 کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین زمین لرزه 2.9 ریشتری شب گذشته شهرستان فاریاب واقع در جنوب کرمان و زمین لرزه دو ریشتری بامداد یکشنبه کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام مسئولان محلی زمین لرزه های اخیر کرمان خسارتی نداشته اند.