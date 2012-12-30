ام اس بلای جان هزار همدانی/ عادات غلط غذایی بحران می آفریند

به گزارش خبرنگار مهر، روند ابتلای افراد جامعه به بیماری ام اس رو به رشد است و بر اساس گفته‌های برخی متخصصان در 15 سال آینده در هر خانواده ایرانی یک بیمار ام.اس وجود خواهد داشت.

این روند هشدار دهنده و رو به افزایش در حالی است که در حال حاضر متولی خاصی برای بیماران ام.اس در کشور وجود ندارد.

بیمارى ام اس ( MS ) یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌های دستگاه عصبی مرکزی است که تنها در گونه انسان دیده می‌شود و بدون اینکه دلیل اصلی بروز آن مشخص شده باشد، به شکل ابهام برانگیزی در حال افزایش است.

ام اس بیماری طاقت‌فرسایی است که در بدن به دلایلی که هنوز کاملاً مشخص نشده گلبول‌های سفید اشتباهاً به پوشش محافظ سلولهای عصبی (میلین) به‌ جای یک عامل بیگانه حمله ور می‌شوند و به تدریج آن را از بین می‌برند.

هر بار که این گلبول‌ها به رشته‌های اعصاب مربوط به یکی از اندام‌های بدن‌ حمله می‌کنند، آن اندام دچار مشکل خواهد شد. مثلاً زمانی ممکن است در راه رفتن و زمانی دیگر در دیدن یا حفظ تعادل بدن مشکل ایجاد کند.

بسیاری از مردم اینچنین فکر می‌کنند اما پزشکان می‌گویند گاهی ام‌اس مشکل خاصی برای بیمار ایجاد نمی‌کند بنابراین بسیاری از مبتلایان می‌توانند به زندگی عادی‌شان ادامه دهند؛ به این معنی که حتی شاید یکی از همکاران یا دوستان‌ نزدیکتان هم ام‌اس داشته باشد و شما هیچ وقت متوجه مشکلش نشوید.

946 بیمار مبتلا به ام اس در همدان شناسایی شد

رئیس انجمن بیماران ام اس استان همدان گفت: 946 بیمار مبتلا به ام اس (مولتیپل اسکلروز) تاکنون در همدان شناسایی شده است.

مهر دخت مزده افزود: با برآوردهای انجام شده تخمین زده می شود که تعداد مبتلایان واقعی در استان همدان بالای هزار نفر باشد.

وی با بیان اینکه اکثر این افراد در بین سنین فعال 20 تا 40 سال زندگی قرار دارند، اظهار داشت: این بیماری از جمله بیماری هایی است که با گذشت زمان و ایجاد اختلال در سیستم اعصاب مرکزی در صورت انجام ندادن توانبخشی می تواند فرد را دچار معلولیت کند.

وی با بیان اینکه چهار نوع بیماری ام اس تاکنون شناسایی شده است، گفت: ام اس اولیه نوع بهبود یابنده و فروکش کننده است، نوع دوم نیز ام اس عود کننده و بهبود یابنده که به ندرت عود می کند و بیمار روبه بهبودی است.

وی عنوان کرد: در ام اس پیشرونده و عود کننده هر بار بیماری رو به عود است و فروکش کردن مقطعی دارد ولی سیر بیماری متوقف نمی شود و در نوع ثانویه که دفعات عود و حمله بسیار است و برگشت بیمار به حالت فروکش کردن نادر است و سیر بیماری ادامه دارد.

مزده افزود: در ایران نوع چهارم ام اس بسیار کمتر از سایر کشورها بوده و در مناطق مختلف جغرافیایی نیز میزان ابتلا متفاوت است.

گروه سنی 20تا40 سال بیشتر در معرض ابتلا به ام اس قرار دارند

وی با بیان اینکه علت اصلی ابتلا به این بیماری تاکنون مشخص نشده است، عنوان کرد: نسبت ابتلای زنان به این بیماری نسبت به مردان دو به یک است و گروه سنی 20تا40 سال نیز بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قرار دارند.

وی عنوان کرد: ارثی و ژنتیکی بودن این بیماری تاکنون ثابت نشده و ازدواج و بارداری برای بیماران ام اس منع پزشکی ندارد.

مزده گفت: معاینات اولیه پزشکی، ام آرآی، سیتی اسکن از مغز و نخاع، آزمایش خون یا مایع مغزی نخاعی، نوار مغز ونوار عصب بینایی از راه های تشخیص این بیماری است.

رئیس انجمن بیماری ام اس استان همدان عنوان کرد: تاری دید، دوبینی، بی حسی اعضا و درد شدید بدن، فلج شدن قسمتی از اندام یا یک قسمت از بدن از مهمترین علائم ابتلا به این بیماری است.

وی اضافه کرد:خستگی و افسردگی، تنش های روحی، روانی و استرس، گرما و استفاده کردن از غذاهایی با مزاج سرد مهمترین عوامل تشدید بیماری ام اس است.

رئیس انجمن بیماری ام اس استان همدان ادامه داد: استفاده از ویتامین ها، امگا سه، ویتامین دی و استراحت کافی برای بیماران، آرامش روحی و روانی، استفاده از کلاس های ورزشی و درمان های پزشکی ازمهمترین نیازهای این افراد به شمار می رود.

وی اظهار داشت: انجمن حمایت از بیماران ام اس استان همدان هم اکنون در راستای کمک به بیماران و رفع مشکلات این افراد آمادگی پذیرش اعضا به شکل دائمی و افتخاری را دارد.

تعداد مراکز توانبخشی برای بیماران ام اس همدان افزایش یابد

رئیس انجمن بیماران ام اس استان همدان گفت: تعداد مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی برای پیشگیری از عوارض بیماری ام اس در همدان افزایش یابد.

مهردخت مزده عنوان کرد: 30 درصد از مبتلایان به بیماری ام اس نیازمند انجام فیزیوتراپی به مدت حداقل یک صد جلسه در سال هستند.

وی اختصاص فضای ثابت برای برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات متعدد را از جمله نیازهای مبتلایان به این بیماری ذکر کرد.

بیماران خاص در همدان رایگان بیمه می شوند

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان همدان نیز گفت: افراد مبتلا به بیماری های خاص در استان همدان به صورت کاملا رایگان بیمه می شوند.

عباس جمشیدی افزود: پیش از این بیماران خاص هنگام دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی 15 درصد از حق بیمه را پرداخت می کردند که از این پس هیچ مبلغی از این افراد دریافت نخواهد شد.

وی ادامه داد: پیش از ایجاد بیمه ایرانیان افراد مبتلا به بیماری های خاص در قالب بیمه خویش فرما خود را به مراکز بیمه ای معرفی می کردند که در این صورت بیمه می توانست بر حسب اختیار از صفر تا صد درصد هزینه بیمه را به این افراد تخفیف دهد.

وی با اشاره بر هزینه برخی داروهای بیماران خاص اضافه کرد: برخی از داروهای تعهد شده توسط این بیمه فقط داروهای نوع ایرانی است و این بیمه تعهدی در قبال داروهای آزاد خارجی ندارد.

وی بیان کرد: برخی جراحی ها در بیماران خاص نیز در صورت بروز حوادث خاص مشمول بیمه هستند که در استان همدان تاکنون سعی شده تا سایر دلایل نیز با معرفی نامه از انجمن های حمایت از بیماران خاص پذیرفته شود.

چهار هزار بیمار خاص در همدان خدمات درمانی رایگان دریافت می کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: چهار هزار نفر از بیماران خاص استان همدان، خدمات درمانی رایگان دریافت می کنند.

علی اکبر فامیل کریمی افزود: بیماران ام اس بیشترین آمار را در بین بیماران خاص استان همدان به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: حوزه رسیدگی به امور بیماری های خاص باید به صورت پویا و کارآمد فعالیت های خود را اجرایی کند تا از این طریق گوشه ای از مشکلات درمانی این افراد برطرف شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم برای سال 92 از هم اکنون برای رسیدگی به این بیماران باید انجام شود افزود: در حوزه درمان، خدمات و بهزیستی متناسب با ظرفیت های موجود در اختیار این افراد قرار گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص یک جلسه از شورای سلامت برای رسیدگی به مشکلات این افراد عنوان کرد: هیچگاه در حوزه درمانی وضعیت این افراد به حال خود رها نشده و با تلاش های صورت گرفته آسیب های موجود برای این بیماران به نحو خوبی کاهش یافته است.

فامیل کریمی افزود: کمبود زیادی در این حوزه مشهود نیست و می توان با کمترین تغییرات شرایط بهتری را برای این افراد فراهم کرد.

وی همچنین بر لزوم پیگیری اشتغال و نحوه ارائه تسهیلات توسط دستگاه های مختلف اجرایی به بیماران خاص استان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز به برخی مدیریت های غلط در تولید اشاره کرد و گفت: اخیرا به دلیل افزایش قیمت سبوس و برای جلوگیری از هزینه اضافی، استفاده این ماده در نان کاهش یافته غافل از اینکه این امر موجب سونامی دیابت تیپ 2در کشور شده و تبعات آن هزینه میلیارد ها تومان در سیستم بهداشت ودرمان است.

وی با اشاره به اینکه سونامی ام اس در کشور بیداد می کند، افزود: با یک سری مدیریت های اشتباه مواد مضری را وارد محیط زیست می کنیم که نتیجه آن بیماریهای صعب العلاج و هزینه های گزاف بر دوش مردم و دولت است.