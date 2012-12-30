یک میلیون همدانی برای سهام عدالت ثبت نام کردند

امیر خلیلی خواه در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: از این تعداد افرادی که برای آنها دعوت نامه سهام عدالت ارسال شده حدود یک میلیون و 150 هزار نفر به تعاونی های سهام عدالت شهرستان های مربوطه مراجعه و ثبت نام خود را نهایی کرده اند.

وی ادامه داد: از مجموع افرادی که ثبت نام کردند 150 هزار نفر باقی مانده که دعوت نامه سهام عدالت خود را باید به تعاونی های شهرستان مربوطه ببرند و ثبت نام خود را نهایی کنند.

وی با تأکید بر اینکه در این مرحله سود سهام عدالت به هیچ وجه اعلام نشده است، گفت: بنابراین کسانی که برگه سهام عدالت دارند از مراجعه به سازمان اقتصاد و دارایی استان خودداری کنند و این مرحله ثبت نام صرفا مربوط به کسانی است که دعوت نامه دریافت کرده اند ولی به تعاونی مراجعه نکرده اند.

معاون سازمان اقتصادی و دارایی استان همدان عنوان کرد: کسانی که تاکنون برای سهام عدالت ثبت نام نکرده اند باید منتظر اطلاعیه های بعدی سازمان خصوصی سازی یا سازمان اقتصاد و دارایی بمانند.

وی با اشاره به دهک هایی که شامل دریافت سهام عدالت می شود، گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در حال حاضر شش دهک جامعه که شامل 45 میلیون نفر در سطح کشور می شود امکان دریافت سهام عدالت برای آنان فراهم شده است.

خلیلی خواه ادامه داد: از این تعداد تاکنون 41 میلیون نفر مراجعه کردند که البته ممکن است تعدادی از این افراد فوت کرده باشند و یا دو بار ثبت نام کرده باشند که پس از پایان اتمام زمان ثبت نام نهایی این مرحله اطلاعات پالیش خواهند شد.