روابط عمومی های ادارات همدان نسبت به ماموریت خود نگاه جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان افزود: مشکل اساسی روابط عمومی های استان همدان در این است که نسبت به حوزه ماموریتی خود در سازمان با نگاه جامع و کاربردی برخورد نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها در برخورد با مسائل و بیان اخبار باید دیدی فرا استانی داشته باشند، افزود: سنجش افکار عمومی و شناخت آن در موفقیت روابط عمومی هر سازمان یا اداره ای بسیار تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش والای روابط عمومی در هر سازمان اظهار داشت: باید جایگاه روابط عمومی ها در برنامه ریزی های سازمان مشخص باشد تا در بودجه ریزی سازمان سهم خود را مشخص کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئول روابط عمومی فردی است که با فکر و افکار عمومی رابطه دارد، عنوان داشت: روابط عمومی باید میزان هم افزایی خود را با مدیر و مردم و رسانه ها مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

فامیل کریمی عنوان کرد: چنانچه مدیران به جایگاه روابط عمومی به عنوان خط ارتباطی خود با افکار عمومی واقف باشند و سلیقه ای عمل نکنند در آن صورت روابط عمومی به آنچه مدیران و رسانه ها انتظار دارند، می رسد.

وی اضافه کرد: یک مدیر باید بداند که افکار عمومی را نمی توان فریب داد و اگر از توان بالقوه ای که در اختیار روابط عمومی است استفاده کند، بسیاری از مشکلات وی در برخورد با افکار عمومی حل خواهد شد.

فامیل کریمی گفت: برخلاف تصور برخی افراد، روابط عمومی از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار بوده و در استان همدان نیز بسیاری از مدیران اجرایی موفق اکنون در پست روابط عمومی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی در چارت سازمانی بعد از قائم مقام قرار دارد، افزود: متاسفانه در برنامه هایی که از صدا و سیما استان پخش می شود، روابط عمومی هیچ جایگاهی ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان به لزوم برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی روابط عمومی تاکید کرد و گفت: برقراری نشست های دوره ای و تخصصی روابط عمومی ها و برگزاری جشنواره روابط عمومی و همایش روابط عمومی و رسانه ها از مواردی است که باید در استان همدان اجرا شود.

وی عنوان داشت: پست های ترکیبی باید از روابط عمومی ها گرفته شود و روابط عمومی در جایگاه خود قرار گیرد.

وی خطاب به تمام مسئولان روابط عمومی های استان همدان افزود: چنانچه اطلاع رسانی به کارمندان سازمان و مردم واقع بینانه و صادقانه باشد، نگاه افکار عمومی به روابط عمومی مثبت خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان نیز گفت: روابط عمومی باید انتظار دستگاه و مردم از خود را بداند و بر مبنای آن عمل کند.

مسلم مخفی با تاکید بر اهمیت جایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی افزود: روابط عمومی باید خبرهایی را پخش و منعکس کند که صلاح و خیر مردم در آن نهفته است و تبلیغاتی داشته باشد که به نفع مردم و افکار عمومی باشد.

مدیر روابط عمومی سازمان هلال احمر همدان نیز در این نشست به تاثیر دیدگاه مدیران دستگاه ها به روابط عمومی اشاره کرد و گفت: نوع نگاه مدیران به این حوزه به عنوان یکی از موانع رشد روابط عمومی های استان همدان تلقی میشود

رضا احسنی اظهار داشت:نگاه مثبت مدیران به نقش و اهمیت جایگاه روابط عمومی، ارتقا سطح کیفی عملکرد سازمان را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هیچ سازمانی نمی تواند در سطح جامعه مطرح شود مگر با روابط عمومی، اظهار داشت: متاسفانه روابط عمومی در کشور و به ویژه در استان همدان بیمار است و مدیران استان به روابط عمومی اعتماد ندارند.

مدیر روابط عمومی صدا و سیما همدان نیز گفت: بهترین و زبده ترین مدیران باید در سمت روابط عمومی خدمت کند چرا که مدیران روابط عمومی بلند گوی مسئولان در جامعه هستند.

امیر حسین شبیری عنوان داشت: روابط عمومی های استان همدان در بخش اخبار و یا اطلاع رسانی و سایر حوزه ها مانند مناسبت ها بسیار سلیقه ای عمل می کنند و این امر نیاز به برنامه ای مدون دارد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری همدان نیز در این نشست گفت: مشکل اصلی روابط عمومی های فرمانداری استان ساختار و چارت سازمانی است به طوریکه روابط عمومی در چارت سازمان تعریف نشده است.

علیرضا بابایی افزود: روابط عمومی فرمانداری علاوه بر آشنایی با ساختار و شرح وظایف فرمانداریها باید با ساختار و وظایف سایر دستگاه های اداری اجرایی و خدماتی نیز آشنا شود.

وی اظهار داشت: روابط عمومی های فرمانداری در سطح رسانه های استان از جایگاه خوبی برخوردار نیستند و تعامل باید دوسویه بر قرار شود.